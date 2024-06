Assurance maladie: une nouvelle faîtière créée sur fond de conflit

Le siège du Groupe Mutuel. Keystone

Treize assureurs maladie ont annoncé jeudi avoir fondé une nouvelle faîtière, mettant fin à leur affiliation auprès du duopole formé par santésuisse et curafutura.

Les principaux assureurs maladie de Suisse ont fondé une nouvelle association de branche, opérationnelle dès début 2025. Ils veulent ainsi mettre fin au duopole formé par les deux faîtières santésuisse et curafutura et à ses blocages, afin de mieux représenter les intérêts communs de la branche. L'annonce est saluée, mais a pris de court certains partenaires.

«Les 13 assureurs maladie Assura, Atupri, Concordia, CSS, EGK, Groupe Mutuel, Helsana, KPT, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany et Visana ont décidé de créer une nouvelle association d'assurance maladie qui sera opérationnelle au début 2025, mettant un terme à leur affiliation à santésuisse et curafutura» Déclaration de la KPT et le Groupe Mutuel dans un communiqué commun

Avec la création d'une association de branche unique et commune, «les acteurs parleront dorénavant d'une seule et même voix» et créent «une base, aussi large que solide, pour défendre les intérêts communs». Ses membres veulent s'engager pour un système de santé durable, finançable, de grande qualité« en promouvant un »dialogue constructif".

Echec d'une fusion

L'alliance a surtout pour objectif de renforcer le message politique et le crédit de la branche. Les membres fondateurs représentent plus de 90% des personnes au bénéfice d'une assurance de base en Suisse.

La KPT avait déjà mis fin à son affiliation à curafutura à la fin de l'année 2023. Pour son directeur Thomas Harnischberg, le conflit autour du tarif ambulatoire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a-t-il concédé dans un entretien publié jeudi en ligne par la NZZ. Les tentatives passées de fusion ayant toutes échoué, un nouveau départ était la seule issue, a-t-il déclaré:

«Un rapprochement était dans l'air depuis longtemps, mais il existait trop de freins avec les structures actuelles. La solution était donc la création d'une nouvelle entité»

Santésuisse salue, curafutura prend acte

Des dissensions au sein de santésuisse avaient conduit en 2013 à la création de curafutura. Or depuis lors, les politiques reprochaient au duopole de ne pas parler d'une seule voix, voire de tenir des positions contraires, comme sur l'initiative du Centre sur les primes maladie sur laquelle les Suisses ont voté début juin.

Santésuisse soutient pleinement la création d'une nouvelle association unique des assureurs, a déclaré sa directrice Verena Nold à Keystone-ATS. Deux associations n'ont jamais été efficaces sur le plan politique. Santésuisse ne disparaîtra pas pour autant et maintiendra ses activités de services aux assureurs, telle que la formation des apprentis ou la statistique des coûts de la branche pour l'administration fédérale,

Dans une prise de position envoyée à Keystone-ATS, curafutura dit prendre acte de la création d'une nouvelle association au début de l'année 2025. D'ici là, elle «continuera d'assumer ses tâches dans le domaine de la politique de la santé et des tarifs.» Les récentes décisions du Conseil fédéral en faveur d'un nouveau tarif médical et les premiers forfaits ambulatoires exigent d'importants travaux de coordination.

Pris de court

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prend lui aussi acte. «Il est intéressant pour nous d'avoir un partenaire de discussions fort», a déclaré jeudi à Keystone-ATS une porte-parole de l'OFSP:

«Mais il s'agira d'analyser en profondeur ce que cela implique pour les travaux et discussions en cours»

L'annonce en a pris plus d'un de court. Membre de la Commission de la santé du National, Céline Amaudruz (UDC/GE) attend des explications plus détaillées des caisses maladie sur les raisons de cette table rase, déclare-t-elle dans l'édition en ligne de la Tribune de Genève.

La Fédération romande des consommateurs relève "une grosse incertitude sur la manière dont ce nouvel acteur tiendra compte des assurés. La Fédération des médecins suisses (FMH) y voit cependant une chance de trouver des solutions constructives.

Faute d'accord, la branche se retrouverait avec trois associations, aux frais des payeurs de primes, réagit le Centre sur X. Le PS, par la voix de la conseillère nationale Sarah Wyss (BS), insiste sur la nécessité d'une caisse maladie publique. (jch/ats)