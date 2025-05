La BYD Dolphin Surf: un petit modèle équipé d'une batterie LFP. Image: byd

Le Chinois BYD s'attaque à la Suisse avec cette petite voiture électrique

BYD veut, elle aussi, secouer le marché suisse avec sa Dolphin Surf. La petite voiture électrique premier prix fait avant tout office de citadine pratique.

Christopher Clausen / t-online

Avec la Dolphin Surf, le chinois BYD vise désormais le segment des voitures compactes abordables en Suisse. Le modèle mesure presque quatre mètres de long (3,99 m) pour 1,72 mètre de large et 1,59 mètre de haut. Avec un empattement de 2,50 mètres, il affiche les dimensions typiques d'une «petite», mais reste adapté à la ville grâce à sa carrosserie plus élancée. Le coffre offre un volume de 308 litres, et jusqu'à 1037 litres lorsque l'on rabat les sièges arrière. Et il y a un second compartiment de rangement sous le plancher du coffre.

Elle a, à peu près, la même taille qu'une VW Polo. Image: byd

Quant à l'espace de conduite, on y trouve un écran tactile de 10,1 pouces qui répond à la commande vocale, Android Auto et Apple CarPlay sans fil ainsi que l'accès NFC: l'ouverture et le démarrage avec un smartphone ou une montre connectée. La version Comfort, plus chère, propose dans l'équipement de série une caméra à 360 degrés et le chargement par induction du téléphone portable.

Écran tactile de 10,1 pouces, avec des boutons rotatifs inhabituels en dessous. bild: byd

Image: byd

Deux batteries, deux propulsions, trois versions

Comme d'autres modèles de la marque, la Dolphin Surf utilise la batterie Blade du constructeur, une cellule LFP (lithium-fer-phosphate) qui fonctionne sans nickel ni cobalt. La propulsion électrique dite 8 en 1, qui combine huit composants en un seul module - dont le moteur, la transmission, les appareils de commande et le chargeur - est également propre à BYD.

Les variantes Active et Boost utilisent une traction avant de 65 kW (88 ch), tandis que la Comfort - haut de gamme - est équipée d'un moteur de 115 kW (156 ch). Deux tailles de batterie sont disponibles: la première de 30 kWh en entrée de gamme pour Active, conçue pour un cycle WLTP allant jusqu'à 220 kilomètres. La seconde, plus grande, atteint 43,2 kWh pour les variantes Boost (322 km) et Comfort (310 km).

Toutes trois disposent d'un chargeur triphasé embarqué de 11 kW pour bornes murales AC. Pour la recharge rapide en courant continu (DC), une puissance de 65 ou 85 kW est possible, selon la taille de la batterie. Dans les deux cas, une demi-heure suffit pour faire passer la batterie de 10 à 80%, indique le constructeur.

Pour une «petite», elle a un bon équipement de série. Image: byd

Les premières Dolphin-Surf sont encore importées depuis la Chine. Mais à terme, elles devraient également sortir de la nouvelle usine européenne, en Hongrie. BYD offre six ans de garantie, et même huit (ou 200 000 km) sur la batterie et le moteur.

Le prix défie toute concurrence en Suisse, mais...

Le Dolphin Surf est à commander dès aujourd'hui - pour un début des livraisons en juin. La version de base démarre à 21 000 francs, celles avec la grande batterie coûtent respectivement environ 25 000 et 29 000 francs.

D'expérience, l'entrée de gamme avec la petite batterie (30 kWh) et son autonomie quotidienne d'environ 175 km devrait avoir de la peine à convaincre en Suisse. Avec la batterie plus grande (43 kWh), la Dolphin Surf coûte en revanche 1000 francs de plus qu'une Hyundai Inster, avec une batterie similaire, mais un coffre plus spacieux.

On vous la présentait 👇 Watts On On a testé la Hyundai Inster, la citadine qui fait mouche

BYD demeure le plus grand constructeur de voitures électriques au monde, devant Tesla. En Europe aussi, les Chinois ont dépassé les Amériains pour la première fois en avril, évinçant le groupe d'Elon Musk du top 10 des marques les plus vendues.

Le tableau montre uniquement les nouvelles immatriculations de voitures électriques (BEV).

Rude concurrence pour BYD

On considère actuellement la construction de petites électriques bon marché comme la discipline reine du secteur. Tesla et VW n'ont pour l'heure rien à offrir à moins de 30 000 francs, à l'inverse d'autres fournisseurs: la toute dernière Renault 4 commence à 29 500 francs, la Renault 5 - plus compacte - à 27 500 francs. L'Inster de Hyundai est disponible à partir de 24 000 francs et la ë-C3 de Citroën à partir de 24 500 francs. On peut rouler en Leapmotor T03 à partir de 17 000 francs ou en Dacia Spring à partir de 14 900 francs - des prix encore plus attrayants.

Ça bouge donc dans la fourchette des moins de 30 000 francs. D'autant plus que Nissan proposera elle aussi une alternative à la Renault 5 avec la Micra électrique à la fin de l'année.

La Nissan Micra électrique devrait débarquer à la fin de l'année. Image: nissan

Et VW entend passer sous la barre des 25 000 et 20 000 francs dès l'an prochain, avec l'ID.2 et plus tard avec l'ID.1, encore plus petite. La Raval de Cuvra, l'Epiq de Skoda et la Twingo électrique de Renault viendront encore élargir l'offre. Cette dernière devrait aussi être disponible pour environ 20 000 francs.

Attention à elles: VW ID.2, Skoda Epiq et Cupra Raval VW, Skoda et Cupra utilisent la même plateforme électrique (MEB). bild: @VLOelmann

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker