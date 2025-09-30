en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Assurance maladie

Assurance: les Suisses pour une caisse unique

Les Suisses inquiets de la hausse des primes et pour une caisse unique

Une nette majorité de la population suisse est favorable à une caisse unique, selon un récent sondage.
30.09.2025, 09:2330.09.2025, 09:23

Près de deux tiers des Suisses se déclarent en faveur de l'introduction d'une caisse maladie unique selon un sondage Tamedia. Une nette majorité de la population considère l'augmentation des primes d'assurance maladie comme un fardeau.

Selon le sondage publié mardi, 68% des personnes interrogées ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à l'introduction d'une caisse maladie unique en Suisse. Cette proposition a recueilli une majorité de voix dans toutes les tranches d'âge, tous les partis politiques, tous les sexes et toutes les classes de revenus.

Voici les cantons où les primes maladie augmentent le plus

Toutefois, selon le sondage réalisé par l'institut de recherche Leewas, la proposition de réduire le nombre d'hôpitaux considérés comme des facteurs de coûts n'a pas recueilli la majorité des suffrages. Seuls 36% des sondés ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à cette question.

Difficultés pour 2025

Près de 9% des personnes interrogées ont déclaré qu'il leur serait difficile de payer les primes en hausse pour l'année à venir. 5% ont même répondu qu'elles ne savaient pas comment elles allaient pouvoir les payer.

Les résultats sont basés sur environ 24 500 réponses données entre le 25 et le 28 septembre par des participants à l'enquête provenant de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin. La marge d'erreur de l'échantillon est de +/- 1,9 point de pourcentage. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
1
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Bilan sécuritaire positif pour la Fête des vendanges de Neuchâtel
La Fête des vendanges s'est déroulée sans problème majeur le week-end passé, ont indiqué les forces de l'ordre. Un accident de la circulation spectaculaire s'est toutefois produit, mais sans faire de blessés.
La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel s’est déroulée sans incident grave durant le week-end. Les contrôles menés par la police, les interventions sanitaires et les inspections d’hygiène n’ont révélé aucun problème majeur.
L’article