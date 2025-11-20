Le complexe de Bel-Air, au centre de Lausanne, a été le lieu d'un féminicide le 8 novembre à l'aube. Image: KEYSTONE

On en sait plus sur la mort du couple de la tour Bel-Air

Les circonstances du décès d'un homme et d'une femme, le 8 novembre dernier, dans complexe de Bel-Air, à Lausanne, commencent à s'éclaircir. Le Ministère public confirme ce jeudi la thèse du féminicide.

Le drame avait plongé l'immeuble dans la stupeur, à l'aube du 8 novembre. Comme le rappelle 24 Heures, il est un peu plus de 6 heures du matin lorsque le corps d'un homme d'origine éthiopienne de 52 ans est découvert aux abords du Flon, après s'être jeté dans le vide.

Peu après, c'est celui de son épouse, une Suissesse de 51 ans, qui sera retrouvé par les policiers dans leur appartement du sixième étage.

Ce jeudi, le Ministère public a fourni de nouveaux éléments sur cette affaire, confirmant notamment l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un «acte de violence domestique de la part du mari envers son épouse».

La mère de famille «est décédée des suites d’une agression à l’aide d’un objet contondant», a encore précisé Vincent Derouand, responsable de la communication. Quant aux détails ou aux origines de l'agression, la procureure responsable de l’enquête n'a pas souhaité s'exprimer davantage. Le déroulement précis des évènements fait «encore l’objet d’investigations».

Le couple, qui n'était pas connu des autorités ni du voisinage pour des antécédents de violences domestiques, avait deux enfants de 15 et 17 ans. Ils ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels. (mbr)