ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Féminicide à Lausanne: Ce qu'on sait sur le couple de la tour Bel-Air

La tour Bel-Air, fraichement renovee, photographiee ce mercredi 1 fevrier 2017 a Lausanne. (KEYSTONE/Thomas Delley)
Le complexe de Bel-Air, au centre de Lausanne, a été le lieu d'un féminicide le 8 novembre à l'aube.Image: KEYSTONE

On en sait plus sur la mort du couple de la tour Bel-Air

Les circonstances du décès d'un homme et d'une femme, le 8 novembre dernier, dans complexe de Bel-Air, à Lausanne, commencent à s'éclaircir. Le Ministère public confirme ce jeudi la thèse du féminicide.
20.11.2025, 18:3620.11.2025, 18:36

Le drame avait plongé l'immeuble dans la stupeur, à l'aube du 8 novembre. Comme le rappelle 24 Heures, il est un peu plus de 6 heures du matin lorsque le corps d'un homme d'origine éthiopienne de 52 ans est découvert aux abords du Flon, après s'être jeté dans le vide.

Peu après, c'est celui de son épouse, une Suissesse de 51 ans, qui sera retrouvé par les policiers dans leur appartement du sixième étage.

Lausanne: il saute du 6e étage, sa femme est retrouvée morte

Ce jeudi, le Ministère public a fourni de nouveaux éléments sur cette affaire, confirmant notamment l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un «acte de violence domestique de la part du mari envers son épouse».

La mère de famille «est décédée des suites d’une agression à l’aide d’un objet contondant», a encore précisé Vincent Derouand, responsable de la communication. Quant aux détails ou aux origines de l'agression, la procureure responsable de l’enquête n'a pas souhaité s'exprimer davantage. Le déroulement précis des évènements fait «encore l’objet d’investigations».

Le couple, qui n'était pas connu des autorités ni du voisinage pour des antécédents de violences domestiques, avait deux enfants de 15 et 17 ans. Ils ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels. (mbr)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
J'ai visité Tchernobyl et ses attractions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet humoriste accuse le Montreux Comedy de «pisser sur la scène romande»
L'humoriste romand Yoann Provenzano accuse le Montreux Comedy de ne pas mettre assez en avant les talents locaux. Le festival lui a répondu.
«J’ai un problème avec le Montreux Comedy». Yoann Provenzano en a gros sur le coeur. Alors que la 36e édition du Montreux Comedy Festival se tient 12 au 22 novembre 2025, l'humoriste romand a saisi son compte Instagram pour publier un message de ras-le-bol.
L’article