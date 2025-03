Changer de caisse maladie permet d'économiser de l'argent, mais la situation change d'un canton à l'autre. Image: watson

Voici combien vous auriez pu économiser sur votre prime maladie

Les hausses des primes maladie poussent de plus en plus de personnes à changer d'assurance, de modèle ou de franchise. Cela permet de réaliser des économies allant jusqu'à 940 francs par an, mais la situation varie largement d'un canton à l'autre.

Après une brève accalmie pendant la période Covid, les primes maladie ont recommencé à augmenter. L'année 2025 marque la troisième hausse d'affilée: la prime maladie moyenne, tous assurés confondus, se monte désormais à 378,70 francs - un chiffre qui a grimpé de 195% en 30 ans. Pour les adultes, la valeur moyenne se situe à 449,20 francs.

Si cette explosion des coûts paraît de plus en plus inexorable, il est possible de prendre des contre-mesures. Changer de caisse maladie, de modèle ou de franchise permet d'atténuer l'impact de l'augmentation des primes. Concrètement, les assurés peuvent passer à une caisse, une franchise ou un modèle moins chers, ce qui se répercute sur la facture finale.

Cela permet d'économiser jusqu'à «plusieurs centaines de francs par an», assure AXA dans une étude publiée ce mardi. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes décident de franchir ce pas: après la flambée des primes annoncée l'an dernier, jusqu'à un million d'Helvètes auraient changé de caisse maladie, selon des estimations.

Plus de 54 000 personnes assurées chez AXA ont fait de même, indique l'assureur. En moyenne, chacune d'entre elles a économisé 456 francs cette année, mais ce chiffre varie sensiblement en fonction du canton, du sexe et de l'âge des gens.

Importantes économies en Suisse romande

Au niveau géographique, c'est la Romandie qui affiche les valeurs les plus élevées cette année: l'économie moyenne y est de 594 francs par personne, contre 428 en Suisse alémanique. Une tendance qui se retrouve au niveau cantonal. Les Genevois épargnent en moyenne 662 francs par personne, les Vaudois 553 et les Neuchâtelois 533.

A l'autre bout du classement, on retrouve Nidwald, Appenzell Rhodes-Intérieures et Obwald, les trois affichant des valeurs inférieures à 400 francs.

«Les personnes qui changent de caisse économisent nettement plus en Suisse romande qu’en Suisse alémanique», résume AXA. Pourtant, les types de changement sont similaires dans les deux régions linguistiques: environ 60% des personnes changent uniquement de caisse maladie, alors que 20% optent pour une nouvelle caisse et un nouveau modèle.

Pour AXA, un «simple changement de caisse» ne permet d'obtenir qu'une économie moyenne de 344 francs. C'est, pourtant, l'option choisie par la plupart des assurés (62% du total). Et l'assureur de souligner:

«Un changement de caisse, de modèle et de franchise permet de réaliser une économie quatre fois plus élevée, soit 1530 francs». AXA

Surtout chez les jeunes

En termes de classe d'âge, les économies les plus sensibles ont été constatées chez les jeunes adultes (19-25 ans), qui ont vu leur facture baisser de 645 francs chez les hommes et 659 chez les femmes en moyenne. «L’une des raisons expliquant cette situation pourrait être la différence de sensibilité aux prix liée à la phase de vie», avance AXA.

De manière générale, les femmes économisent davantage que les hommes, bien que la différence soit minime (460 francs contre 454).

En croisant les données géographiques et démographiques, AXA a identifié les profils ayant effectué les plus grosses économies cette année. Sur la première marche du podium, on retrouve les Genevoises âgées de 46 à 50 ans, qui ont économisé 942 fracs en moyenne. Elles sont suivies par les Tessinoises de 19 à 25 ans (911 francs) et par les Jurassiennes appartenant à la même classe d'âge (889 francs).

Efficace sur plusieurs années

Après trois ans de hausses consécutives, on peut finalement se demander s'il est toujours possible de réaliser des économies de cette manière. La réponse est oui, indique AXA:

«Même après avoir changé régulièrement d’assurance de base trois ans de suite, il est encore possible d’économiser environ 40% par rapport au premier changement.» AXA

L'assurance a collecté des données sur les trois dernières années. «Ces chiffres montrent qu’en optant systématiquement pour la caisse maladie la moins chère, un modèle alternatif et le niveau de franchise le plus élevé, une famille peut économiser en moyenne plusieurs milliers de francs», indique-t-elle. Pourtant, l'argent économisé tend à diminuer d'une année à l'autre.

En moyenne, les personnes qui changent d’assurance ont économisé 1005 francs sur les trois dernières années, un chiffre qui grimpe à 1352 chez les adultes et à 3844 francs pour une famille de quatre personnes comptant deux enfants mineurs.