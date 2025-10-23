assez ensoleillé11°
Astronomie

La comète Lemmon traverse le ciel suisse: comment la voir

Une comète spectaculaire survolera la Suisse ce weekend

Cet automne, la comète Lemmon illumine le ciel de l'hémisphère Nord de la terre. Ce week-end, le moment sera parfait pour l'observer.
23.10.2025, 14:5923.10.2025, 16:03
Christian Burg / ch media

Cet automne, les habitants de l’hémisphère Nord ont la chance de pouvoir admirer un phénomène exceptionnel. Officiellement baptisée C/2025 A6, la comète Lemmon, visible à l’œil nu, déploie sa longue traînée lumineuse dans le ciel nocturne. L'occasion est unique, puisque l'astre ne repassera à proximité de la Terre que dans 1350 ans.

La comète Lemmon: un corps céleste exceptionnel

Lemmon compte parmi les comètes les plus éclatantes de l’année. Loin des lumières artificielles, elle se distingue facilement dans le ciel sombre. Son panache est spectaculaire, et la forte inclinaison de sa trajectoire offre depuis la Terre un angle de vue idéal pour en contempler toute l’étendue.

La comète Lemmon possède une queue impressionnante.
La comète Lemmon possède une queue impressionnante.Image: Michael Jäger/APA

Lorsqu’une comète s’approche du Soleil, la chaleur fait fondre les glaces et les gaz piégés à sa surface. Balayées par les vents solaires, ces particules forment une queue caractéristique, toujours orientée à l’opposé du Soleil. La teinte verdâtre du noyau provient quant à elle de la lumière solaire qui excite certains gaz, notamment le carbone diatomique, produisant cette lueur verte si singulière.

Cette planète «vagabonde» engloutit six milliards de tonnes par seconde

C'est le 3 janvier 2025 que le comète a été découverte dans le cadre du Mount Lemmon Survey, un programme d’observation astronomique mené en Arizona qui scrute régulièrement le ciel à la recherche de nouveaux objets. Son nom, Lemmon, vient de l’observatoire du même nom, déjà à l’origine de plusieurs découvertes de comètes.

Commnet voir la comète Lemmon en Suisse

La comète atteindra son point le plus proche du Soleil le 8 novembre. Elle sera visible jusqu'au 12 novembre, principalement en début de soirée.

En Suisse, on trouvera les meilleures conditions pour l'observer entre le 25 et le 28 octobre, lorsque la comète brillera à son maximum et se trouvera relativement haut au-dessus de l’horizon. Elle apparaîtra d’abord juste au sud-ouest, avant de se diriger progressivement vers le sud au fil des jours.

Cette nouvelle planète est très particulière

Pour l’observer dans les meilleures conditions, il est conseillé de se rendre dans un endroit loin de toute source de lumière artificielle. Même si Lemmon est visible à l’œil nu, des jumelles ou un télescope offrent une image bien plus spectaculaire.

Il ne reste plus qu’à espérer que la météo soit clémente et que les nuits soient plus dégagées qu'actuellement prévues. En effet, ce week-end, les prévisions sont pessimistes, avec des bancs nuageux particulièrement denses jusqu'au lundi 28.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

