Les Suisses se sont passionnés pour l’éclipse

Dans l’Oberland bernois, l’éclipse solaire a offert un spectacle saisissant au-dessus des sommets, alors que la Lune masquait l’essentiel du disque solaire. Keystone

Des sommets jurassiens aux hauteurs de Genève, la Suisse avait les yeux rivés vers le ciel mercredi soir. Des milliers de curieux se sont rassemblés pour admirer une éclipse solaire spectaculaire, applaudissant lorsque celle-ci a atteint son apogée vers 20h20.

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Des applaudissements ont retenti aux quatre coins de la Suisse lorsque l'éclipse solaire a atteint son point culminant, vers 20h20. Accompagnées de lunettes, de chaise de camping et de bonne humeur, de nombreuses personnes sont venues observer le ciel ce mercredi.

Le spectacle a débuté au Nord-Est du pays vers 19h25 et s'est achevé vers 20h45 à Genève. Au Signal de Bernex, deuxième point le plus haut du canton de Genève, environ 1000 personnes se sont rassemblées, selon un journaliste de Keystone-ATS.

A Berne, de nombreuses personnes se sont réunies au Rosengarten pour assister à l'éclipse, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place. Des dizaines de badauds avaient pris place sur les murets et les chemins surplombant la fosse aux ours. En attendant le début de l'événement, pique-nique et apéro étaient au rendez-vous.

Même chose en Suisse romande, où le bord du lac de Lausanne et la plage de Vidy ont été pris d'assaut par des centaines de personnes, comme l'a constaté watson.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur les bords du Lé,man pour assister à l'éclipse. image: watson

Sur un promontoire à Morat (FR) avec vue sur le lac, une vingtaine de personnes, dont des familles, ont pique-niqué en regardant l'éclipse. Les lunettes sont passées de main en main et ont été prêtées aux personnes qui n’en ont pas, ce qui a favorisé les discussions entre inconnus, selon une journaliste Keystone-ATS sur place.

Les sommets pris d'assaut

Les sommets de l’Arc jurassien comme Chasseral et Tête-de-Ran ont été pris d’assaut, tout comme le Moléson (FR). Sur la route menant au Chasseral dans le Jura bernois, des embouteillages se sont formés et la route a été fermée.

De nombreux randonneurs ont parcouru les quatre ou cinq kilomètres restants à pied. «La police neuchâteloise (PoNe) est intervenue à la demande de nos collègues bernois, car la situation est compliquée», a indiqué la centrale de la police cantonale à ArcInfo.

Au Chasseral, les curieux sont venus en nombre pour admirer l’éclipse, au point de provoquer des embouteillages et la fermeture de la route menant au sommet. Keystone

En Valais, près de 200 personnes ont suivi l'éclipse depuis l'observatoire de St-Luc dans le Val d'Anniviers. «A St-Luc, on a pu observer une éclipse partielle de 91%, un peu moins qu'à Genève tandis qu'elle est complète en Espagne», a indiqué Guillaume Buro, président du conseil de la Fondation de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud sur les ondes de la RTS.

Au Tessin, personne n'a voulu manquer l'événement astrologique. Quelque 150 personnes se sont donné rendez-vous pour observer l'éclipse à Cardada, au-dessus de Locarno, selon un photographe de Keystone-ATS.

A Cardada, au-dessus de Locarno, quelque 150 personnes se sont donné rendez-vous pour observer l’éclipse solaire dans le ciel tessinois. Keystone

La dernière éclipse partielle d'une telle importance en Suisse s'était déroulée en 1999, avec une occultation du Soleil qui atteignait 99,5% à certains endroits. Pour revivre un événement semblable en Suisse, il faudra patienter jusqu'en 2075.

Et pour la prochaine éclipse totale il faudra attendre 2081. La dernière occultation complète du Soleil s'est déroulée dans le Mendrisiotto et le val Poschiavo, en 1842. Dans la région du Mittelland, on a pu assister à tel événement en 1724. (sda/ats)