Nouvel incident dans un avion Swiss

Pourquoi «100 000 camions de plus» risquent de débouler en Suisse

La fin du ferroutage et la restructuration de CFF Cargo vont entraîner une augmentation du nombre de camions sur les routes suisses. Le trafic transalpin pourrait bientôt franchir la barre du million.

C'est l'un des piliers de la politique suisse des transports: le transfert du trafic poids lourd transalpin de la route au rail. Depuis l'acceptation de l'initiative des Alpes en votation populaire il y a un peu plus de 30 ans, l'article 8, alinéa 2, de la Constitution fédérale stipule que «le trafic de marchandises à travers les Alpes de frontière à frontière s'effectue par le rail». Et la loi sur le transfert du trafic fixe un plafond de 650 000 trajets par an, «à atteindre au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base du Gothard».