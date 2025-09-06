assez dégagé16°
Les F-35 seront livrés à la Suisse dans les délais prévus

Les 36 F-35A que la Suisse veut acheter pourrait co
Les premiers avions de combat seront livrés selon le planning prévu, soit en 2027.Keystone

Les F-35 sont bien en route pour la Suisse

La livraison des avions de combat devrait arriver comme prévu en 2027, alors que son fabriquant accuse généralement du retard. C'est ce qu'a assuré Armasuisse samedi.
06.09.2025, 17:2606.09.2025, 17:34
Plus de «Suisse»

La livraison des avions F-35A pour la Suisse est toujours prévue à partir de mi-2027 depuis l'usine américaine du constructeur Lockheed Martin, a indiqué samedi un porte-parole d'Armasuisse. C'est ce que montrent les prévisions actuelles du constructeur.

«Certains partis n'ont toujours pas pris conscience des menaces»

La livraison des F-35 débutera comme prévu à partir de mi-2027 aux États-Unis depuis l'usine du constructeur à Fort Worth, et à partir de mi-2028 depuis l'usine italienne de Cameri. Les avions de combat seront livrés dans leur configuration la plus récente, a déclaré samedi le porte-parole d'Armasuisse à Keystone-ATS. Pour la Suisse, il s'agit du «block 4».

Les retards de livraisons sont courants

Selon un rapport de contrôle de la Cour des comptes américaine cité samedi par le journal Neue Zürcher Zeitung, aucun F-35 n'a été livré dans les délais l'année dernière dans le monde, le retard moyen étant de 238 jours, soit près de quatre fois plus qu'en 2023. Selon le rapport, le constructeur Lockheed Martin prévoit toutefois que les avions du bloc 4 seront livrés dans une configuration opérationnelle à partir de 2026. Selon Armasuisse, cela vaut également pour les avions destinés à la Suisse.

Pfister s'attaque aux fiascos de l'armée et il y a du boulot

Afin de limiter les retards, le ministère américain de la Défense a réduit l'ensemble de logiciels du Block 4 initialement prévu. Les fonctions qui manqueront dans un premier temps ne sont pas encore connues. Certaines sont appelées à être ajoutées après la livraison. Les mises à jour régulières des logiciels sont «une procédure normale». Armasuisse ajoute:

«Les estimations actuelles des coûts fournies par le gouvernement américain à la Suisse couvrent les configurations prévues pour le block 4 au moment de la livraison des F-35A suisses.»

La Suisse pourra exploiter ses F-35A sans restrictions avec la configuration actuelle des moteurs, assure Armasuisse. Le F-35A n'aura donc pas besoin d'un nouveau moteur à l'avenir. À partir du milieu des années 2030, des mises à niveau du moteur (Engine Core Upgrade) et du système de refroidissement (PTMU) sont toutefois prévues afin d'optimiser la maintenance et de permettre de futures mises à niveau des capteurs.

Le Conseil fédéral est contre un référendum sur les surcoûts des F-35

Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre d'un programme de maintien de la capacité de combat. Armasuisse a souligné qu'il n'était pas possible pour l'instant d'en chiffrer le coût exact, car les technologies correspondantes sont encore en cours de développement.

Une vente controversée

En août dernier, la Suisse a fait savoir que les Etats-Unis n'étaient pas disposés à accepter un prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat F-35A. Le prix par lot de production correspondra à la valeur négociée entre le gouvernement américain et le constructeur Lockheed Martin et les coûts totaux excéderont bien les six milliards de francs prévus.

Scandale du F-35: cet UDC a eu des doutes sur le prix fixe

La question du prix n'est pas la seule à agiter les esprits concernant ces appareils. Il est apparu que les F-35 ont été commandés avec un équipement insuffisant et que certains avions devraient être modernisés peu après leur livraison, de quoi susciter du scepticisme auprès d'une partie des élus fédéraux et de la population. (ats)

