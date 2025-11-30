Ces communes étaient extrêmes avec la taxe sur l'héritage
Ce dimanche, le peuple suisse s'exprimait sur une initative particuliprement polarisante: l'initative «Pour l'avenir». Portée aux votes par les Jeunes Socialistes, le texte demandait une contribution des plus riches du pays pour stimuler la protection de l'environnement et permettre à la Susise d'atteinde ses objectifs climatiques.
Concrètement, il s'agissait d'introduire une taxe sur les successions de 50%, sur la part de l'héritage au-dessus de 50 millions. Très vivement combattu par la droite et les milieux économiques conservateurs, l'initiative a été balayée dans les urnes.
Mais certaines communes se démarquent, dans le camp du «oui», comme du «non».
Le résultat national de l'initiative «Pour l'avenir»
Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. La Suisse a refusé dimanche l'initiative des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» qui voulait un impôt sur les successions et les donations, selon une tendance de gfs.bern.
Initiative pour l’avenir
Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats
21,7% Oui
78,3% Non
0 cantons
23 cantons
(hun avec ats)