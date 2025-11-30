ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
votations 2025

Initiative pour l'avenir: ces communes étaient extrêmes

Une personne passe devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale, federale et une votation municipale, du dimanche 30 novem ...
Keystone

Ces communes étaient extrêmes avec la taxe sur l'héritage

La Suisse a voté. L'initiative Pour l'avenir a été balayée dans les urnes, mais certaines communes ont été particulièrement extrêmes dans leur vote.
30.11.2025, 15:3830.11.2025, 15:38

Ce dimanche, le peuple suisse s'exprimait sur une initative particuliprement polarisante: l'initative «Pour l'avenir». Portée aux votes par les Jeunes Socialistes, le texte demandait une contribution des plus riches du pays pour stimuler la protection de l'environnement et permettre à la Susise d'atteinde ses objectifs climatiques.

Concrètement, il s'agissait d'introduire une taxe sur les successions de 50%, sur la part de l'héritage au-dessus de 50 millions. Très vivement combattu par la droite et les milieux économiques conservateurs, l'initiative a été balayée dans les urnes.

Mais certaines communes se démarquent, dans le camp du «oui», comme du «non».

Le résultat national de l'initiative «Pour l'avenir»

Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. La Suisse a refusé dimanche l'initiative des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» qui voulait un impôt sur les successions et les donations, selon une tendance de gfs.bern.

Initiative pour l’avenir

Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats

21,7% Oui

78,3% Non

0 cantons

23 cantons

  • Cantons
  • Communes

(hun avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nouvelle fraude électorale à Vernier: une expertise mandatée
Une nouvelle fraude toucherait les résultats aux élections du Conseil municipal de Vernier, à Genève. De nombreux bulletins auraient été remplis par les mêmes personnes.
Une nouvelle fois, Vernier semble se démarquer lors des votations. En effet, les résultats des élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ne seront pas publiés ce dimanche en raison de nouveaux soupçons d'irrégularités. C'est ce qu'a annoncé la Chancellerie dEtat.
L’article