Ces communes étaient extrêmes avec la taxe sur l'héritage

La Suisse a voté. L'initiative Pour l'avenir a été balayée dans les urnes, mais certaines communes ont été particulièrement extrêmes dans leur vote.

Ce dimanche, le peuple suisse s'exprimait sur une initative particuliprement polarisante: l'initative «Pour l'avenir». Portée aux votes par les Jeunes Socialistes, le texte demandait une contribution des plus riches du pays pour stimuler la protection de l'environnement et permettre à la Susise d'atteinde ses objectifs climatiques.

Concrètement, il s'agissait d'introduire une taxe sur les successions de 50%, sur la part de l'héritage au-dessus de 50 millions. Très vivement combattu par la droite et les milieux économiques conservateurs, l'initiative a été balayée dans les urnes.

Mais certaines communes se démarquent, dans le camp du «oui», comme du «non».

Le résultat national de l'initiative «Pour l'avenir»

Initiative pour l’avenir Dépouillés: 26/26 | Etat: Résultats 21,7% Oui 78,3% Non 0 cantons 23 cantons Cantons

Communes

