Les avions sont plus ponctuels que jamais en Suisse en 2025

American pilot Ethan Guo takes off from Geneva Airport in Geneva, Switzerland, Tuesday, Aug. 6, 2024, for attempting a world record solo flight to all seven continents. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vi ...
Les avions sont à l'heure en Suisse.Keystone

Quelque chose a évolué dans la ponctualité des avions en Suisse

Skyguide retrouve son niveau d’avant-crise avec 868 000 vols au premier semestre, une ponctualité record et un projet de modernisation contesté.
27.08.2025, 11:1427.08.2025, 11:14
Le nombre de vols aiguillés dans le ciel suisse par Skyguide est à nouveau aussi élevé qu'avant la pandémie. Au premier semestre 2025, ils étaient 868 000 unités. Leur ponctualité a aussi augmenté, passant à 96% des vols.

Au premier semestre de l'an dernier, la part de vols ponctuels se situait à 94,6%. La plupart des retards enregistrés au cours des six premiers mois de l'année en cours étaient liés à la météo, indique Skyguide mercredi.

Remboursement de la Confédération

La société suisse de contrôle aérien a réalisé un bénéfice de 8 millions de francs au premier semestre. Elle se dit confiante de pouvoir rembourser à la Confédération, d'ici à 2029, un prêt de 250 millions perçu durant la pandémie de Covid-19.

Skyguide devrait avoir achevé en 2027 la structure programmatique du projet de numérisation «Virtual Center». Ce dernier sera autofinancé d'ici à son achèvement. En mai dernier, le Contrôle fédéral des finances tablait sur un bouclement du projet en 2031 au plus tôt et évoquait des «évolutions préoccupantes». (jah/ats)

