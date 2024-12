Les employés de Swiss expriment leur colère avec un sapin de Noël

«Au lieu de frustration, il devrait y avoir de la joie. Au lieu d’une situation de burn-out, nous devrions tous – et je parle de l’ensemble du personnel volant et au sol – être motivés et pleins d’énergie pour les défis à venir. Le pic reste devant nous, mais j'ai l'impression que nous sommes déjà épuisés et à bout de souffle.»

Clemens Kopetz, président du syndicat des pilotes Aeropers.