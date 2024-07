Cette panne peut être particulièrement gênante dans un avion

Que se passe-t-il dans ces cas-là? dr

Voilà ce qu'il se passe quand les toilettes sont bouchées dans un avion

Le scénario a tout d'un film d'horreur: vous vous trouvez à bord d'un avion dont les toilettes se bouchent. Que se passe-t-il alors? Et comment est-ce que cela peut arriver?

Jennifer Buchholz / t-online

Plus de «Suisse»

Un article de

Votre avion vient à peine de décoller, mais une annonce retentit alors dans la cabine: les toilettes sont bouchées et donc hors service. Devrez-vous vous retenir jusqu'à l'atterrissage?

Plusieurs solutions

Si les toilettes à bord sont défectueuses – que ce soit en raison d'un défaut technique ou parce que le tuyau est bouché – la compagnie aérienne ou le pilote a trois possibilités:

Atterrir à l'aéroport le plus proche pour y remédier. Si tout rendre dans l'ordre, le vol peut reprendre. L'avion retourne à l'aéroport de départ pour que la panne ou l'obstruction puisse être réparée. Là aussi, le vol peut reprendre si les toilettes fonctionnent à nouveau. Dans le cas contraire, il se peut que la compagnie aérienne opère un changement d'avion. Si ce problème survient lors d'un trajet intercontinental, et qu'il n'y a donc pas d'aéroport à proximité, les WC seront fermés et les passagers devront se rabattre sur les autres toilettes disponibles. Ou se retenir...

Pourquoi cela arrive?

Comme dans n'importe quelles canalisations, certains objets peuvent provoquer une obstruction du tuyau d'évacuation. Qu'il s'agisse de trop de papier, de lingettes humides, etc. Mieux vaut donc limiter son usage et tirer la chasse d'eau plusieurs fois si nécessaire. Les articles d'hygiène et tout ce qui n'a pas sa place dans la cuvette doivent être jetés à la poubelle prévue à cet effet.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)