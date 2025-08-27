Les avions de la Patrouille Suisse ont marqué des événements tels que la descente du Lauberhorn et le Basel Tattoo, mais ne le feront pas pour la Fête fédérale de lutte suisse. Image: Xaver Husmann

Pourquoi la Patrouille Suisse est boudée par la Fête fédérale de lutte

La formation aérienne la plus célèbre de Suisse devait initialement se produire à la Fête fédérale de lutte suisse à Glaris. Le président du comité d’organisation explique pourquoi cela n'aura pas lieu.

Benjamin Rosch / ch media

La descente du Lauberhorn, le Basel Tattoo… mais pas le Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres (FFLS). La Patrouille Suisse, pourtant, aurait eu un cadre parfait : la plus grande arène temporaire du monde avec en toile de fond les Alpes glaronnaises. Mais non, ça ne se fera pas. Et chez les fans d’aviation.

En début d’année encore, la FFLS figurait noir sur blanc dans le calendrier de la mythique escadrille suisse. Mais voilà : il y a une semaine, la Patrouille Suisse a publié une vidéo montrant ses F-5 Tiger au-dessus du mont Wiggis, près de Glaris. «On espère vous voir l’an prochain», disait la légende. Même un entraînement prévu lundi à Mollis a été annulé «pour des raisons organisationnelles». Résultat: les pilotes se sont repliés sur Payerne.

Les organisations se rejettent la faute

C’est le magazine aéronautique Skynews qui a sorti l’info en premier. Dans l’article, armée et organisateurs se renvoient mutuellement la balle, chacun accusant l’autre.

«Nous avons planifié toute notre année en fonction de la FFLS»

Nils «Jamie» Hämmerli, commandant de la Patrouille Suisse, y est cité: «On avait calé toute notre année sur la FFLS.» Mais selon lui, il y a quelques mois, l’escadrille aurait été purement et simplement «désinvitée» par le comité d’organisation, pour des raisons liées à l'environnement.

Le président du comité contredit cette version

Pas du tout, rétorque Jakob Kamm, président du comité d’organisation. Selon lui, la décision de renoncer aux avions remonte à trois ans déjà:

«Il y avait des préoccupations de sécurité et aussi des réflexions liées à l’afflux déjà très important de visiteurs» Jakob Kamm

La demande d'aide de la part de l'armée a également joué un rôle. En clair: le Département de la défense met à disposition 3600 journées de travail pour aider à l’organisation. Mais longtemps, on n’a pas su si la Patrouille Suisse faisait partie de ce package.

«C’est pour cela, et aussi parce que nous pensions à l’époque que la patrouille se produirait l’année suivante au meeting aérien Zigairmeet à Mollis, que nous avons renoncé.» Jakob Kamm

Sans compter que le bruit des avions n’est pas apprécié par tout le monde dans la vallée. Kamm précise toutefois qu’il n’en fait pas partie:

«Pour ma part, ils pourraient voler ici tous les jours!»

Personne, au moment de la planification de la FFLS, n’avait prévu les difficultés financières qui allaient fragiliser le meeting aérien Zigairmeet et compromettre la participation de la Patrouille Suisse. Kamm conclut:

«Au final, c’est une malheureuse série de circonstances»

Le fait que cela ne devienne public que maintenant est dû à une panne de communication.

De vives critiques en ligne

Dans sa prise de position, l’armée rappelle que le comité d’organisation n’a officiellement retiré sa demande de prestation qu’en février 2025. Un porte-parole explique:

«Comme il s’agissait du plus grand événement de l’année 2025 pour la Patrouille Suisse et que toute la planification annuelle en dépendait, l’armée a souhaité dialoguer avec le comité, d’autant plus que la patrouille avait régulièrement participé aux précédentes éditions de la FFLS.»

La décision définitive est tombée en mars.

L’annulation a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de l'association de chasseurs de Mollis. Mollis entretient en effet une relation particulière avec la Patrouille Suisse: en 2002, le fan-club local avait fêté son 10e anniversaire avec un petit meeting aérien sur l’aérodrome de la commune. Celui-ci a grandi au fil des ans pour devenir le meeting aérien référence Zigairmeet, avec la Patrouille Suisse comme invitée régulière.

La fin de la Patrouille Suisse approche

La Patrouille Suisse s’est déjà produite à plusieurs fêtes de lutte, notamment à Estavayer en 2016. Mais cela pourrait bien être la dernière fois. En 2027, l’armée prévoit en effet de retirer du service ses derniers F-5 Tiger, les avions utilisés par la patrouille.

Cet appareil est jugé obsolète depuis des années. Avec l’arrivée prochaine du F-35 et la présence déjà en service du F/A-18, la Suisse devrait entretenir trois flottes différentes, soit une charge coûteuse, alors que l’utilité militaire du F-5 est devenue très limitée.

Traduit de l'allemand par Anne Castella