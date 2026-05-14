averses éparses10°
DE | FR
burger
Suisse
Bâle-Ville

Des auteurs dynamitent un bancomat à Allschwil avant de fuir en France

Les autorit
Image d'illustration.Keystone

Des auteurs dynamitent un bancomat à Allschwil avant de fuir en France

Une explosion a visé un distributeur automatique de billets dans la nuit à Allschwil, près de Bâle, provoquant d’importants dégâts matériels. Les auteurs ont pris la fuite en direction de la France.
14.05.2026, 13:0714.05.2026, 13:07

Un distributeur automatique de billets a été dynamité dans la nuit de mercredi à jeudi à Allschwil (BL). Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont considérables. Les auteurs se sont ensuite enfuis en direction de la France.

L'explosion s'est produite peu après 03h45 dans le hall d'une agence bancaire de la Baslerstrasse, a confirmé vendredi à l'agence de presse Keystone-ATS la police cantonale de Bâle-Campagne, confirmant une information publiée par le site 20minuten.ch. La police a reçu plusieurs signalements faisant état de fortes détonations.

L'automate et le bâtiment ont subi d'importants dégâts matériels. Selon le communiqué de la police, les auteurs se sont enfuis à bord d'un véhicule en direction de Grabenring, en France. Aucune information n'a pu être fournie dans un premier temps concernant l'identité des auteurs ou le montant de l'argent dérobé.

Coup de filet européen après des attaques de bancomats

Le Ministère public de la Confédération a pris la direction de l'enquête et collabore avec la police de Bâle-Campagne et l'Office fédéral de la police (fedpol). Selon le communiqué, les pompiers d'Allschwil, les services médicaux, des spécialistes des incendies et des explosions de la police cantonale de Berne, des experts du service de déminage de l'Institut de police scientifique de Zurich ainsi que la police de Bâle-Campagne sont intervenus.

Baisse du nombre de dynamitages

D'autres explosions de distributeurs automatiques de billets ont déjà eu lieu cette année en Suisse, notamment à Breitenbach (SO) et à Genolier (VD). Le nombre d'attentats à l'explosif contre des bancomats en Suisse a toutefois fortement diminué en 2025. La Confédération y voit la confirmation que les mesures de répression et de prévention portent de plus en plus leurs fruits.

En 2024, 48 attentats contre des distributeurs automatiques avaient été enregistrés. De janvier à début décembre 2025, on n’en comptait plus que 23, un record à la baisse depuis le début de la décennie. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
L'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth en images
1 / 19
L'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth en images
partager sur Facebookpartager sur X
Une explosion de tuyaux envoie des excréments sur des gens
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vaud: l'homme potentiellement dangereux a été retrouvé
Un homme était activement recherché par la police cantonale vaudoise. Il a finalement été interpellé à Genève.
La police cantonale vaudoise a lancé un avis de recherche ce mercredi pour retrouver un homme soupçonné d’avoir commis «une agression intra-familiale» dans la nuit du 12 au 13 mai. «Instable psychologiquement, il peut se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui», alertait la police dans un communiqué.
L’article