assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Ce que cache le cafouillage suisse sur le deal avec Trump

La baisse des tarifs US se fait attendre, la Suisse s’impatiente.
La baisse des taxes US se fait attendre, la Suisse s’impatiente.Image: watson

Voici ce que cache le cafouillage suisse sur le deal avec Trump

Une annonce fédérale publiée trop tôt a semé la confusion sur la baisse des droits de douane américains. Berne tente de reprendre le contrôle.
10.12.2025, 10:0010.12.2025, 10:00

L’administration fédérale a semé la confusion, ce mardi, en publiant – puis en retirant – une annonce évoquant une baisse rétroactive des droits de douane américains sur les produits suisses. La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) apporte désormais des éléments qui éclairent ce cafouillage et l’importance de cette rétroactivité pour l’économie helvétique.

Le premier épisode 👇

Une annonce mystérieuse sur le deal de la Suisse avec Trump intrigue

Le 14 novembre, le conseiller fédéral Guy Parmelin avait annoncé que les Etats-Unis réduiraient les taxes sur les importations suisses de 39 à 15%, «dans quelques jours ou semaines». Un mois plus tard, la mesure n’est toujours pas en vigueur. Pourtant, plusieurs acteurs économiques interrogés par la NZZ affirment que l’abaissement devrait intervenir cette semaine.

Selon eux, la réduction pourrait même être rétroactive au 14 novembre. La NZZ rappelle qu’une telle rétroactivité vient d’être accordée à la Corée du Sud – ce qui renforce l’espoir d’un traitement identique pour la Suisse. Pour les entreprises, ce point est central: chaque jour passé sous le régime punitif de 39% renforce la concurrence européenne et japonaise, déjà revenue à 15% depuis août. La NZZ estime qu’en août et septembre, les Etats-Unis ont probablement encaissé plus de 300 millions de dollars par mois sur les importations suisses.

Que s'est-il passé avec cette annonce?

C’est dans ce contexte que Reuters a, mardi matin, rapporté que la rétroactivité au 14 novembre était «décidée», citant une publication de l’administration fédérale. Or, il s’agissait d’un texte mis en ligne par erreur. Le Département de l’économie a d’ailleurs demandé à Reuters de corriger sa dépêche.

Un porte-parole explique à la NZZ que la Confédération avait préparé du contenu «pour plusieurs variantes» mais ne peut «en confirmer aucune à ce stade». La journal révèle toutefois – en citant des sources informées – que le problème n’était pas le contenu, mais le moment de la publication. Berne souhaite annoncer la réduction uniquement le jour où les entreprises ne paieront plus 39%.

La rétroactivité est très importante

Pour les exportateurs, la baisse – et plus encore la rétroactivité – constituerait un véritable soulagement. Mais, comme le souligne la responsable communication de Swiss Medtech auprès de nos confrères, «il n’y a pas de raison de célébrer»: même à 15%, les taxes restent bien supérieures aux 0–2% d’avant, et la baisse n’est pas garantie pour tous les secteurs, notamment les technologies médicales.

Parmelin coupe court à la polémique sur la viande américaine en Suisse

La Suisse attend désormais que Washington officialise le nouveau taux et que Berne puisse enfin communiquer sans nouveau cafouillage. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une annonce mystérieuse sur le deal de la Suisse avec Trump intrigue
La Confédération aurait retiré une communication sur les droits de douanes américains, selon Reuters. Elle annonçait une baisse rétroactive des tarifs pour la Suisse.
Selon la prestigieuse agence de presse Reuters, une étrange séquence a agité Berne mardi: la Suisse a brièvement annoncé que la réduction des tarifs douaniers américains sur les produits helvétiques serait rétroactive au 14 novembre, avant de faire disparaître la communication sans explication. L'agence, rapporte qu’un porte-parole du Département de l’économie n’a ensuite pas pu confirmer ces informations, laissant flotter un parfum d’incertitude autour de l’accord conclu avec Washington.
L’article