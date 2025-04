Il voulait «nettoyer» un parc public à Bâle: la justice le condamne

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un homme pour menaces contre des dealers et sans-papiers à Bâle. Image: KEYSTONE

Un homme de 48 ans est définitivement condamné pour avoir menacé d’un «raid commando» dans un parc à Bâle. Le Tribunal fédéral rejette son recours.

Un homme connu des autorités a été condamné définitivement pour avoir menacé de faire le ménage «de manière durable et définitive» au parc Dreirosenanlage, à Bâle. Le Tribunal fédéral rejette le recours de ce quadragénaire.

L'homme avait envoyé en mars 2021 un courriel à la police cantonale de Bâle-Ville dans lequel il menaçait de mettre un terme définitif au désordre dans le parc. Il donnait aux autorités un délai d'un mois pour prendre des mesures, faute de quoi il passerait lui-même à l'action.

Le recourant annonçait un «raid commando» contre les dealers et les sans-papiers qui fréquentaient le parc. «Nous arriverons silencieusement, nous nettoierons et nous repartirons, écrivait-il, avec des conséquences fatales et sans équivoque pour les perturbateurs».

Peine pécuniaire avec sursis

Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral rejette la demande d'acquittement déposée par l'intéressé qui est âgé aujourd'hui de 48 ans. Il partage le point de vue de la justice de Bâle-Campagne et confirme la condamnation pour tentative de violence et menaces contre les autorités à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 190 francs avec sursis.

En dépit des dénégations du recourant, la 1ère Cour de droit pénal considère qu'il est bien l'auteur du message à la police. L'instance s'est fondée sur divers indices concordants et sur des données de télécommunications.

Parmi les indices à charge figure une dénonciation du Bâlois à la police effectuée dix jours auparavant. Il indiquait alors qu'on lui avait proposé de la drogue sous le Dreirosenbrücke, à proximité du lieu de travail de sa compagne. (jah)