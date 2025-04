Image: keystone / dr

De fausses factures d’impôts piègent les Vaudois

Alors que la période des déclarations fiscales bat son plein, une escroquerie particulièrement bien ficelée vise les contribuables vaudois. Des fausses factures envoyées par courrier, avec un QR code piégé, détournent l’argent vers un compte frauduleux. La police tire la sonnette d’alarme.

Les contribuables vaudois sont la cible d’une nouvelle arnaque aussi sournoise qu’ingénieuse. Selon nos confrères de 24 heures, de fausses factures de l’Administration cantonale des impôts sont actuellement envoyées directement dans les boîtes aux lettres des citoyens. Une mise en scène bien ficelée qui pourrait piéger même les plus prudents.

La facture paraît authentique, et c’est là toute la difficulté à identifier la supercherie au premier coup d’oeil: elle contient le bon IBAN du Département des finances et l’adresse officielle. Mais le piège se cache dans le code QR. Celui-ci a été falsifié pour rediriger les paiements vers un compte bancaire frauduleux, sans lien avec les autorités fiscales.

L’eCop François Nanchen, de la police cantonale vaudoise, tire la sonnette d’alarme sur TikTok et Instagram.

Vidéo: extern / rest

Il souligne le réalisme du document, tout en indiquant que certains détails peuvent mettre la puce à l’oreille. Notamment le numéro de contribuable inscrit, qui ne correspond souvent pas à celui du destinataire. Encore faut-il avoir son numéro sous la main pour s’en rendre compte.

L’arnaque joue sur l’angoisse de la saison fiscale: sous pression, certains contribuables pourraient scanner le code QR sans y prêter suffisamment attention. «Franchement, si on est stressé et qu’on scanne ce code à la va-vite, on peut facilement se faire piéger», prévient François Nanchen.

Son conseil: toujours prendre le temps de vérifier ses factures, et en cas de doute, contacter directement l’administration des impôts. (max)