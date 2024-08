Deux détenus s'évadent d'une prison à Bâle

L'emblème de la police bâloise. Keystone

Un Algérien et un Tunisien se sont évadés d'une prison à Bâle vendredi. La police recherche des témoins.

Deux détenus se sont évadés de la prison de Bässlergut à Bâle vendredi après-midi. Le premier fugitif est un Algérien de 37 ans qui se trouvait en détention préventive. Le deuxième, un Tunisien de 22 ans, se trouvait en exécution de peine anticipée, indique le Département de justice et police de Bâle.

Le Tunisien est accusé de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'entrée illégale sur le territoire. Le ministère public reproche à l'Algérien une tentative d'homicide volontaire, une tentative de lésions corporelles graves multiples, une agression, un vol, des vols multiples, une violation de domicile, des insultes, des violences et des menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu'une entrave à un acte officiel.

La police cantonale recherche des témoins. Elle a fait appel aux autorités de poursuite pénale en Suisse et à l'étranger pour retrouver les fugitifs. Les recherches restent pour l'heure infructueuses. (jch/ats)