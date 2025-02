Le distributeur de billets éventré à Sevelen. Image: police Saint-Gall

Ils font exploser un bancomat et fuient en Fiat Panda

Des inconnus ont fait exploser un bancomat lundi vers 1h30 sur l'aire de stationnement d'un restoroute de l'A13, près de Sevelen (SG).

Des inconnus ont fait exploser un distributeur de billets lundi peu après 1h30, causant d'importants dégâts. Ils ont ensuite pris la fuite sur l'autoroute A13 en direction de Sargans à bord d'une Fiat Panda blanche volée auparavant à Coire, indique la police cantonale de Saint-Gall dans un communiqué. Il reste à déterminer si les malfaiteurs ont réussi à dérober de l'argent.

Lors des recherches menées par plusieurs patrouilles de la police cantonale de Saint-Gall, de la police du Liechtenstein et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, le véhicule en fuite a été brièvement repéré sur l'autoroute. Les auteurs ont alors arrêté la voiture, escaladé une clôture anti-gibier et se sont réfugiés dans une forêt voisine. Malgré le déploiement supplémentaire de drones et d’un chien policier, ils ont réussi à s’échapper.

L’Institut de médecine légale de Zurich (FOR ZH), le centre de compétences en criminalistique ainsi que divers spécialistes de la police cantonale de Saint-Gall ont également été mobilisés. La police cantonale de Saint-Gall a ouvert une enquête en collaboration avec la police fédérale Fedpol et le Ministère public de la Confédération. (adapt. jah)