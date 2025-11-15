Steve Jobs a des racines en Suisse: voici son histoire

Le fondateur d’Apple, qui a révolutionné le monde avec ses ordinateurs et l’iPhone, descendrait d’une famille originaire de Suisse. Son arrière-grand-père a émigré aux Etats-Unis en 1853.

Pirmin Kramer / ch media

Il a changé le monde grâce à ses ordinateurs Apple, puis avec l’invention de l’iPhone. Une enquête du SonntagsBlick révèle que Steve Jobs (1955-2011) a des racines helvétiques. Sa famille vivait dans le village argovien de Neuenhof.

Des rumeurs évoquant une ascendance suisse circulaient déjà, mais elles étaient jusqu’ici inexactes, vagues ou non documentées. Les sources sont désormais là: à partir d’archives, de statistiques d’émigration, de registres de crédit, de livres paroissiaux, de bases de données généalogiques mormones et de listes de passagers, l’article du SonntagsBlick prouve que Steve Jobs a bien des origines suisses.

Souvent qualifié de visionnaire, Steve Jobs est décédé des suites d'un cancer du pancréas en 2011. Keystone

Son arrière-grand-père s’appelait Kaspar Schibli. Le père de ce dernier, Josef Schibli, est né en 1795 à Neuenhof et a eu dix enfants avant d’émigrer aux Etats-Unis. Selon les archives argoviennes, la commune de Neuenhof lui a versé 1715 francs pour financer le voyage, et le canton 360 francs supplémentaires.

Arrivés à New York, les Schibli ont dû passer par les formalités d’immigration. On y notait noms, origines et destination. Un fonctionnaire a inscrit leur patronyme tel qu’il l’entendait: «Schieble». C’est sous cette forme qu’il a continué d'exister dans l’histoire de Steve Jobs, jusqu'au nom de famille de sa mère biologique, Joanne Schieble.

Steve Jobs naît en 1955 à San Francisco, de Joanne Schieble et Abdulfattah Jandali, d'origine syrienne. Ses grands-parents maternels, catholiques très pratiquants, refusent le mariage de leur fille avec un immigré musulman. Elle doit confier le bébé à l’adoption. Steve est recueilli par un couple californien, Paul et Clara Jobs, dont il prend le nom.

Ainsi, l’un des hommes les plus influents du 20ᵉ siècle est donc lié à Neuenhof, une petite ville suisse qui compte aujourd'hui 9200 habitants.

La commune de Neuenhof, ici en 1967. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Mais cette découverte est-elle vraiment fiable? Le syndic Martin Uebelhart juge la probabilité «très élevée», tout en reconnaissant qu’on ne peut jamais être absolument certain. Le nom Schibli est typique du village, et une importante vague d’émigration vers les Etats-Unis a bien eu lieu dans la région dans les années 1850.

Devant la Migros du village, Roberto Di Giovanni, habitant du village, réagit avec fierté: «Ça fait quelque chose de savoir qu’une personnalité aussi célèbre que Steve Jobs a ses racines ici», confie-t-il. «Neuenhof est un village unique, tous ceux qui y vivent le savent.» Il souligne aussi le contraste:

«C’est spécial qu’un des hommes les plus riches du monde descende d’une des communes les plus modestes d’Argovie. Cela montre que, même si tu nais à Neuenhof, tu peux réussir. Ou du moins tes descendants!»

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder