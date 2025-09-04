Ces vernis à ongles toxiques sont désormais interdits en Suisse

pluie modérée15°
Toxiques, les vernis à ongles au TPO sont interdits en Suisse

L&#039;Union européenne interdit le TPO, une substance chimique considérée comme toxique présente dans les vernis à ongles semi-permanents.
Le TPO présent dans les vernis à ongles semi-permanents est désormais interdit en Suisse.Image: watson

Depuis le 1er septembre, l'Union européenne interdit le TPO, une substance chimique considérée comme toxique présente dans les vernis à ongles semi-permanents. En Suisse, les professionnels ont été pris de court et subissent des pertes financières.
04.09.2025, 20:4304.09.2025, 20:43
Le TPO, sigle pour désigner l'oxyde de diphényle triméthylbenzoyl phosphine, est interdit dans l'Union européenne depuis le 1er septembre. La Suisse est également concernée.

En cause: la molécule, présente dans la grande majorité des vernis à ongles semi-permanents et permettant à celui-ci de durcir, est considérée comme toxique pour la reproduction et potentiellement cancérigène, rappelle Quotidien.

«On a jeté 500 petits pots»

En Suisse, l'annonce de son interdiction a été faite le 18 juillet par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Un délai que nombre de professionnels du secteur ont jugé «trop court», relaye 24 Heures. Florence et Daniel Stumpe, fondateurs de la chaîne The Nail Bar, affirment au quotidien vaudois:

«Cela laisse très peu de temps pour s’adapter, d’autant que c’est la période estivale»

La propriétaire de l'institut de beauté Bonny Nails explique quant à elle avoir dû jeter une grande partie de ses vernis et perdu près de 3000 francs. Interrogée par 20 Minutes, Sakina, gérante de l'onglerie Bel Ongle à Carouge, révèle que sa perte se monte à 15 000 francs.

«On a jeté 500 petits pots. À terme, on en aura pour 17 000 francs»
Sakina, gérante d'une onglerie à Carouge, au 20 Minutes.
Cette tendance beauté à la piscine dégoûte

Interdiction préventive

Dans les colonnes de 24 Heures, une chimiste tempère et souligne que le risque est moindre pour les clients: le TPO est présent à de faibles quantités dans les vernis semi-permanents, et moins de 0,1% restent une fois que le produit a durci. L'interdiction est dès lors jugée préventive. Les professionnels, en revanche, «respirent la molécule et y sont exposés plusieurs heures par jour».

Plusieurs fabricants ont anticipé cette interdiction et proposent de nouvelles formules sans TPO. Les fondateurs de la chaîne The Nail Bar se montrent optimistes:

«Cela représente une opportunité d’évoluer: le secteur est en constante adaptation, et cela pousse à améliorer l’offre et à sensibiliser la clientèle sur ce qu’elle consomme»
24 heures

(ag)

L’article