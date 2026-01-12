Mémorial pour les victimes, Crans-Montana, 9 janvier 2026. Médaillon: Christian Constantin. image: afp

Constantin veut créer un fonds d'aide, le canton pourrait s'en charger

Président du FC Sion, Christian Constantin, avec des partenaires, a rédigé un projet de charte en vue de la création d'un fonds d'aide aux familles des victimes du drame de Crans-Montana. Mais cette mission pourrait être remplie par le canton.

Le FC Sion, par son président Christian Constantin, a eu l’idée de créer un «Fonds de présence et de solidarité» pour venir en aide aux familles des victimes du terrible incendie de la Saint-Sylvestre qui a fait 40 morts et 116 blessés à Crans-Montana.

«Porté par le FC Sion et ses partenaires», ce fonds a fait l’objet d’un projet de charte, dont watson a eu copie. Son article 1 dispose:

«Le Fonds de Présence et de solidarité a pour objet d’apporter un soutien temporaire, concret et sans jugement aux jeunes touchés par le drame, ainsi qu’à leur proches et parents.» Projet de charte

L’article 3 porte sur l’action concrète du fonds.

«Les aides accordées visent à couvrir des besoins immédiats, notamment: les trajets, les nuits d’hébergement et d’hôtel, les pertes des gains liés à l’accompagnement.» Projet de charte

Il est précisé que «les aides sont temporaires et ne constituent ni une rente ni un droit acquis».

Le fonds serait actif d’avril 2026 à fin 2028, «éventuellement dès février 2026», précise Christian Constantin, joint par watson et qui confirme l’existence de ce projet de fonds de solidarité. Les contributeurs au fonds devraient s’engager à verser trois tranches de 20 000 francs entre 2026 et 2028, soit 60 000 francs en tout.

Un fonds public sous l'égide de la Croix-Rouge?

Mais ce projet pourrait laisser la place à un fonds d’aide que le canton aurait l’intention de mettre en place, nous apprend Christian Constantin.

«Quelque chose est peut-être en train de se constituer au niveau cantonal avec la possible participation de la Croix-Rouge valaisanne» Christian Constantin

Et le président du FC Sion d’ajouter:

«Il est bien évident que nous nous mettrons en retrait si le canton décidait de lancer son propre fonds d’aide aux victimes» Christian Constantin

Selon Christian Constantin, «il serait contre-productif de multiplier les initiatives. Il n’en reste pas moins que le FC Sion pourrait contribuer à un fonds cantonal».

Reynard confirme mais le conseil d'Etat décidera

Ce dimanche au téléjournal de 19h30 de la RTS, le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a affirmé songer à la création d'un fonds d'aide cantonal aux victimes. La décision pourrait être prise cette semaine, «mais c'est au Conseil d'Etat dans son ensemble d'en décider», a-t-il dit.

Comme famille de victimes susceptible, avec beaucoup d’autres, de percevoir cette aide, Christian Constantin cite le cas d’une famille valaisanne dont deux enfants blessés dans l’incendie du Constellation sont actuellement pris en charge dans un hôpital situé dans l’est de la Suisse.

Selon nos informations, la démarche initialement entreprise par le FC Sion n’est pas la seule en Valais. Un groupe d’habitants de Crans-Montana aurait eu la même idée.

Match spécial mercredi à Tourbillon

Mercredi, le FC Sion reçoit Winthertour en match de Super League. Une cérémonie d’hommage aux victimes du drame de Crans-Montana aura lieu à cette occasion, rappelle Christian Constantin, qui livre quelques détails de l’organisation: