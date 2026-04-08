Ces derniers mois, les rappels de lait en poudre pour bébés ont inquiété les parents du monde entier. Image: shutterstock

Voici les meilleurs laits infantiles de Suisse (et ceux dont il faut se méfier)

Fin 2025, des laits en poudre destinés à des nourrissons ont fait l'objet de rappels en raison de toxines détectées. Des tests ont été effectués par une émission suisse. Voici les résultats.

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Qu'il s'agisse d'une alternative à l'allaitement ou d'un complément au lait maternel, le lait infantile en poudre accompagne de nombreux enfants durant les premiers mois de leur vie. C’est une période où les nourrissons sont particulièrement vulnérables aux maladies. Dès lors, les annonces de rappels mondiaux concernant plusieurs marques de lait en poudre depuis décembre 2025 s’avèrent d'autant plus préoccupantes.

Alors que les premières traces de céréulide – une toxine dangereuse – ont été détectées aux Pays-Bas en novembre dernier, il aura fallu attendre janvier pour que les produits soient retirés des rayons en Suisse. Les lots concernés présentaient une contamination à cette substance susceptible de provoquer des vomissements et des diarrhées.

Des résultats encourageants

Dans ce contexte, l'émission Kassensturz, en collaboration avec le magazine K-Tipp, a procédé à une nouvelle série d'analyses sur dix laits infantiles. Les résultats se sont avérés encourageants: quatre des produits testés étaient totalement exempts des substances nocives.

Pour cinq autres échantillons en revanche, de faibles traces d'un ou deux polluants ont été détectées, parmi lesquels figure le 3-MCPD, un contaminant chimique issu du raffinage des huiles végétales. Bien que cette substance soit classée comme potentiellement cancérogène, les teneurs relevées se situent nettement en dessous de la limite autorisée. En conséquence, les cinq laits en poudre concernés – commercialisés par les fabricants Bimbosan, Nestlé, Müller et Danone – ont tous obtenu la mention «suffisant».

Nestlé pointé du doigt

Seul le lait en poudre Beba Bio Pre de Nestlé reçoit la mention «insuffisant». Outre le 3-MCPD et le chlorate – également présents dans les cinq autres produits évalués –, le lait du géant agroalimentaire romand contenait des traces d'esters de glycidol. Ce composant est un corps gras qui, une fois métabolisé par l'organisme, se transforme en glycidol. Cette substance est considérée comme potentiellement cancérogène et génotoxique, c'est-à-dire capable de provoquer des altérations du patrimoine génétique.

Puisque le glycidol est considéré comme génotoxique, il n'existe pas de valeurs limite et il n'est donc pas possible de fixer un seuil de sécurité. A l'inverse, les esters de glycidol sont réglementés, car ils se transforment en glycidol dans l'organisme. Néanmoins, même s'il existe des teneurs maximales légales pour ces derniers, les experts estiment que toute exposition au glycidol reste potentiellement préoccupante et doit être réduite au strict minimum, même lorsque les produits respectent les normes en vigueur.

Sollicité par Kassensturz, Nestlé déclare que son produit respecte l'ensemble des normes suisses et européennes et conteste les résultats du test:

«Nous ne sommes pas d'accord avec l'évaluation de notre produit. Des différences minimes, de l'ordre de traces, ne justifient pas un déclassement. Nos produits sont sûrs»

Migros arrive en tête

Les meilleurs résultats du test ont été obtenus par les laits Bio Anfangsmilch 1 (Migros), Bio Combiotik 1 (Hipp), Aptamil Pronatura 1 (Danone) ainsi que la poudre Bio 1 Anfangsmilch Demeter (Holle). Le produit de Migros s'est d'ailleurs distingué comme étant le plus économique du panel. Chez ces quatre fabricants, aucune trace des polluants recherchés ni de la toxine céréulide n'a pu être détectée.

Une nouvelle rassurante: le céréulide n'a été détecté dans aucune des dix poudres de lait pour nourrissons testées. (jul)