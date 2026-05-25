beau temps31°
DE | FR
burger
Suisse
Emploi

Christophe Grudler: la Suisse n'abandonnera pas la libre circulation

Christophe Grudler ne croit pas à la fin de la libre circulation
Pour Christophe Grudler, le résultat de la votation du 14 juin devra se confronter à la loi et aux bilatérales de 2027.

Ce député européen dit que la Suisse ne laissera pas la libre circulation

Les échanges dans l'UE et le recours important au travail de frontaliers posent des problèmes. Mais Christophe Grudler pense que quel que soit le résultats des votations du 14 juin, la Suisse continuera d'employer des étrangers.
25.05.2026, 17:3925.05.2026, 17:39
Remo Hess, Brüssel / ch media

Christophe Grudler est originaire de la ville frontalière de Belfort, en France, et siège pour le Modem au Parlement européen. Connaisseur de la situation des travailleurs frontaliers, l'élu s'exprime sur la libre circulation des personnes et les conséquences que pourrait avoir l'initiative pour une Suisse à 10 millions d'habitants.

Dans votre région, certains frontaliers vivent dans des camping-cars, faute de logements disponibles. La libre circulation des personnes pose-t-elle aussi des problèmes côté français?
Christophe Grudler: Un échange intense entraîne toujours des effets positifs et négatifs. C’est normal. Au-delà des avantages pour l’économie et l’emploi, il existe aussi des conséquences moins favorables, notamment la pression sur le marché du logement, que nous connaissons également côté français. Mais le bilan reste globalement positif. La Suisse bénéficie de travailleurs qualifiés, tandis que les frontaliers repartent avec de bons salaires.

Analyse
Suisse à 10 millions: L'UDC ne devrait pas refaire le coup de 2014

La perte de main-d’œuvre est-elle un problème pour la France?
Oui.

«J’entends notamment les plaintes de petites et moyennes entreprises. Beaucoup d’entre elles s’opposent à la libre circulation avec la Suisse, car elles ont le sentiment que les Suisses leur volent des travailleurs»

Elles investissent dans la formation, puis, un ou deux ans plus tard, ces personnes partent travailler en Suisse. Mais supprimer la libre circulation n’a pas de sens. Des solutions existent.

Lesquelles par exemple?
La Suisse pourrait davantage contribuer à la formation en France dans le domaine de la santé. Si, par exemple, elle finançait une école de personnel soignant, ce serait une excellente initiative. On pourrait aussi imaginer un rapprochement industriel entre la Suisse et la France. Lorsqu’un produit est estampillé Swiss made, cela signifie que 60% de ses composants proviennent de Suisse. Les 40% restants pourraient davantage être produits dans les régions frontalières. Cela renforcerait aussi, selon moi, le fait d'accepter la libre circulation des personnes.

Pourquoi cette star UDC garde le silence sur l'initiative du 14 juin

Mais si l’initiative pour une Suisse à 10 millions était acceptée, la libre circulation pourrait disparaître.
Attendons le résultat. Et même en cas de oui, sur le plan juridique, il ne se passerait rien d'immédiat. Par ailleurs, avec le vieillissement de la population,

«Rien ne garantit que la Suisse atteigne un jour 10 millions d’habitants»

Mais une chose est sûre, un oui le 14 juin enverrait un très mauvais signal. Cela signifierait en substance 'nous ne voulons plus collaborer avec vous, les Européens'.

Comment l’Union européenne réagirait-elle à une suppression de la libre circulation des personnes?

«La libre circulation est un principe fondamental de l’UE»

Dans l’état actuel des accords, la clause sanction s’appliquerait et les accords bilatéraux tomberaient automatiquement. À moins que le résultat de la votation ne soit modifié ultérieurement.

Analyse
Suisse à 10 millions: le Conseil fédéral se prépare au «oui»

Comment cela pourrait-il se produire?
Si la Suisse adoptait les Bilatérales III en 2028, cela pourrait avoir des conséquences sur la décision liée à l’initiative UDC. C’est du moins mon interprétation.

Un tel scénario est assez inhabituel.
Peut-être. Mais si deux votations populaires aboutissent à des conclusions opposées, il faudra bien trancher. Il reviendrait alors à la politique suisse de déterminer comment interpréter ces résultats.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
3
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
C’est qui ce jeune rappeur dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment une usine suisse a pollué l'un des plus grand réservoir d'eau d'Europe
A la suite de deux accidents chimiques, CH Media a dû par deux fois aller devant les tribunaux pour révéler les détails de cette histoire. Désormais disponibles, les documents de l'affaire révèlent de nouveaux éléments sensibles.
En décembre 2020 puis en janvier 2021, plusieurs tonnes de mousse extinctrice toxique se déversent depuis le site industriel d’Amcor, à Goldach, dans le lac de Constance. La mousse contient du PFOS, une substance cancérigène appartenant à la famille des PFAS, ces «polluants éternels» qui s’accumulent durablement dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire.
L’article