Vidéo: twitter

Un comique romand se paye Sarko et Le Pen à la TV belge

Yann Lambiel est allé se moquer des politiques français condamnés, sous les traits de Nicolas Sarkozy et pour le compte de la célèbre émission «Le Grand Cactus» sur la RTBF. «Quelle indignation!»

Plus de «Suisse»

Un petit bruit énervant a précédé l’entrée en scène de Nicolas Sarkozy sur la télévision publique RTBF. Une sorte de buzz électrique venant perturber l’interview de Marine Le Pen, devant le Palais de Justice de Paris, par un journaliste belge.

Tout est faux dans cette scène, hormis l’actualité qui a donné naissance à ce qui est en réalité un sketch: Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont deux ferme (sous bracelet), et à 5 ans d’inéligibilité. En face d’une fausse Marine Le Pen et sous les traits d’un Nicolas Sarkozy condamné à un an de bracelet électronique, on retrouve un humoriste que les Suisses connaissent bien: Yann Lambiel.

L’imitateur valaisan s’est approprié les tics et les tocs de l’ancien président de la République, pour réagir à la condamnation de la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.

Et pour inaugurer son passage dans l’émission «Le Grand Cactus», Yann Lambiel a dégoupillé un jeu de mots que le public belge n’a pas eu l’air d’avoir saisi:

Sarko: «Comment va la santé?»

Le Pen: «Ecoutez, je ne vous cache pas qu’en ce moment j’ai un petit peu mal au cul»

Sarko: «Je parlais de la prison» (En référence à la prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement.)

L’humoriste romand a ensuite salué «le peuple belge que j’aime beaucoup»: «Un bonsoir particulier à un ami qui m’est très cher, Didier Reynders, avec qui j’ai passé pas mal de soirées Win for life». Une vanne du cru, comme on dit, puisque l'ancien commissaire européen a été soupçonné de blanchiment d'argent via des tickets de loterie.

Viendra ensuite la fin du mystère autour du buzz électrique qui perturbe les échanges devant le Palais de Justice de Paris. A mesure que le (faux) journaliste rapproche physiquement Sarko et Le Pen devant la caméra, tout le monde comprend que ce sont en réalité leurs bracelets de détention respectifs qui entrent en interférence.

La séquence en intégralité: Vidéo: twitter

Yann Lambiel n’a pas fait l’aller-retour jusqu’à Bruxelles uniquement pour participer à cette célèbre émission satirique belge. Sur le compte Instagram de l’humoriste valaisan, on apprend qu’il décapsulait également la deuxième tournée des 4 sans Voix, dans lequel il partage la scène avec un Belge, un Français et un Québécois: «On lance notre deuxième spectacle dans 5 minutes en Belgique! A découvrir en Suisse au printemps 2026 🔥».

Vous voilà avertis (et au début d’une grande année de patience, si vous avez hâte d'assister à ce nouveau spectacle).