Il veut transformer le système de santé bernois

Le canton de Berne confirme sa stratégie sanitaire: moins d’hospitalisations classiques, plus de soins ambulatoires et intégrés, avec des résultats financiers jugés positifs.

Le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg a salué vendredi le virage ambulatoire pris par le canton de Berne. Pour le directeur bernois de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, le secteur de la santé doit encore davantage intégrer ce modèle.

Dans le domaine de la santé, les prestations de soins sont de plus en plus fournies en ambulatoire, a relevé le conseiller d'Etat UDC. La part croissante des interventions chirurgicales réalisées en ambulatoire au Centre hospitalier biennois illustre bien cette tendance.



Pierre Alain Schnegg a souligné, lors de la conférence de presse annuelle de sa direction:

«Nous constatons d'ores et déjà que le virage ambulatoire est un succès tant pour la patientèle qu'au niveau du chiffre d'affaires»

Il estime que des séjours plus courts et la réalisation d'un plus grand nombre d'interventions en mode non hospitalier sont souvent judicieux d'un point de vue médical et correspondent mieux à l'évolution des besoins des patients.

Soins intégrés

Pierre Alain Schnegg a aussi plaidé en faveur du système de soins intégrés qui comprend de nouveaux modèles de soins comme les hospitalisations à domicile. Ce modèle d’avenir répond aux attentes des patients en mettant l’accent sur des soins de proximité disponibles à tout moment, a rappelé le conseiller d'Etat.

Des expériences jugées positives ont été recueillies dans le Réseau de l’Arc dans la région du Grand Chasseral. Ce modèle, qui réunit Swiss Medical Network, le canton de Berne et l'assureur Visana, propose une intégration complète des soins de santé. Tous les acteurs collaborent pour offrir des soins coordonnés.

Autre évolution positive pour Pierre Alain Schnegg, tous les hôpitaux détenus par le canton ont pu améliorer leur situation financière. Les listes des hôpitaux en soins aigus somatiques, en psychiatrie et en réadaptation ont fait leurs preuves. «Mais le travail n'est pas terminé , les efforts continueront dans les prochaines années».

Stabilité dans l'asile

Dans le domaine de l’asile, la situation dans le canton de Berne s’est stabilisée à un niveau élevé. L’Office de l’intégration et de l’action sociale prend actuellement en charge près de 16'500 personnes dans le système d’asile cantonal, soit deux fois plus qu’avant le début de la guerre en Ukraine.

Cet office exploite en ce moment 40 centres d’hébergement collectif qui accueillent environ 3000 personnes. Ces structures sont gérées par les partenaires régionaux du domaine de l’asile. Le canton de Berne dispose actuellement de suffisamment de capacités d’hébergement et est préparé en termes d’organisation (jah/ats)