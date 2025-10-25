pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Pour sa déclaration d'impôt, ce Suisse n'a pas manqué de culot

Ce Bernois a tenté de déduire pour 1500 francs d&#039;impôts en barres protéinées.
On connaît tous l'expression «plus c'est gros, plus ça passe». Certains cependant semblent prêts à en faire un mode de vie.Image: Shutterstock / Keystone, montage watson

Pour sa déclaration d'impôt, ce Suisse n'a pas manqué de culot

Un amateur bernois de mobilité douce a tenté d'obtenir une déduction de 3400 francs sur ses impôts, la somme représentant ses dépenses courantes de cycliste, incluant même l'achat de barres protéinées.
25.10.2025, 12:2027.10.2025, 10:50

L'affaire, rapportée par le journal Der Bund, a de quoi faire sourire. Pourtant, pour le principal intéressé, dont la bagarre juridique entamée en 2020 avec le canton de Berne s'est soldée par un échec, ça n'a rien d'amusant.

A Berne, la règle est pourtant limpide: les trajets à vélo pour des raisons professionnelles peuvent faire l'objet d'une réduction forfaitaire de 700 francs par an, pas plus. Cependant, cette limite n'est pas au goût d'un certain contribuable amateur de vélo.

Une liste de frais très exhaustive

Ce dernier, estimant dépenser bien plus que cette somme avec son moyen de transport favori, a adressé à l'administration fiscale une demande de déduction d'impôt bien plus élevée, et dont le montant atteint les 3400 francs.

Ces toilettes sont diaboliques

Comme le détaille Der Bund, cette demande était assortie d'une scrupuleuse liste de dépenses, dont 1550 francs pour amortir l'achat de barres protéinées (ou carburant), destinées à compenser son déficit calorifique, car, comme il le clame, ses déplacements se sont faits de manière vigoureuse.

La liste incluait également des frais de vêtements (480 francs), de lessive (12 francs), de nuitées en extérieur pour cause de mauvaise météo (226 francs) ou encore de réparations diverses (324 francs). Le journal alémanique le précise, le cycliste a su faire preuve d'indulgence envers le fisc en n'incluant pas les coûts de ses boissons et autres compléments alimentaires.

Bien tenté, mais...

…ça n'a pas fonctionné. Sa demande initiale ayant été rejetée par le service des impôts, l'irréductible Bernois, pas prêt de se laisser faire sans un dernier combat, est revenu à la charge via la Commission cantonale des recours en matière fiscale, cette fois en ajoutant des frais de garage à hauteur de 25 francs par mois.

Ne laissant rien au hasard, il y ajoute une nouvelle plaidoirie: son gain de temps estimé, sur les quelque 112 492 kilomètres qu'il dit avoir parcourus entre son domicile et son travail en 2020.

Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier

Mais là encore, chou blanc. Toujours selon Der Bund, les autorités ont jugé son argumentaire peu convaincant et son économie de temps difficile à prouver. Quant à sa demande de déduction kilométrique dépassant largement celle de 70 centimes prévue pour les automobilistes, elle aussi fut balayée.

La conclusion: l'usage du vélo et les frais y étant liés restent une dépense privée ordinaire, non déductible fiscalement. En définitive, le Bernois devra payer des frais de procédure s'élevant à 900 francs.

(ysc)

Plus d'articles sur les impôts
Combien gagne la classe moyenne en Suisse
Combien gagne la classe moyenne en Suisse
Plus de 50 000 Romands veulent déménager en France
5
Plus de 50 000 Romands veulent déménager en France
de Alberto Silini
Un millionnaire qui fraudait les impôts trahi par «son» Denner
3
Un millionnaire qui fraudait les impôts trahi par «son» Denner
de Andreas Maurer
La candidate de l'AfD vit en Suisse sans y payer ses impôts
3
La candidate de l'AfD vit en Suisse sans y payer ses impôts
de Andreas Maurer
Thèmes
Les cyclistes sur Strava sont vraiment des artistes
1 / 15
Les cyclistes sur Strava sont vraiment des artistes
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Vélos-cargos: le crash-test en vidéo
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Voici combien les APG ont coûté à la Suisse en 2024
Près de 340 000 personnes ont perçu une allocation pour perte de gain en 2024. La parentalité dépasse le service militaire dans les dépenses totales.
Quelque 213 900 personnes ont reçu une allocation pour perte de gain (APG) l'an dernier en Suisse pour avoir accompli un service dans l’armée, la protection civile ou le service civil. Elles ont en outre été 126 500 à percevoir une allocation liée à la parentalité, soit 340 400 bénéficiaires en tout pour ces catégories.
L’article