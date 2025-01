A gauche, les lignes presque à la verticale du téléphérique. Image: Reto Fehr

J'ai testé le téléphérique le plus raide du monde (et il est en Suisse)

Le nouveau téléphérique qui relie Stechelberg à Mürren, dans l'Oberland bernois, est en service depuis quelques jours. Je l'ai testé pour vous et c’est très impressionnant.

Reto Fehr Suivez-moi

Le téléphérique le plus raide du monde a été inauguré le 14 décembre en Suisse. Il relie Stechelberg à Mürren, dans l'Oberland bernois. Après avoir fait l’expérience de la télécabine de verre à Grimentz, j'ai voulu tester celui-ci pour «La Suisse des records». Et j'ai des choses à vous dire.

La vallée de Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, fait partie des régions les plus belles de Suisse. Ou du moins, certainement des plus spéciales. Les hautes parois rocheuses vous écrasent presque dès le premier regard. Et il est facile de se dire qu'on y arrivera jamais. Mais on le sait tous, ces falaises ont été franchies depuis longtemps. Toutefois, jusqu'à présent, la traversée ne se faisait qu'à l'avant de Lauterbrunnen ou depuis Stechelberg en prenant un détour par Gimmelwald, avec deux longues (environ 1200 mètres chacune) téléphériques pas très raides.

Depuis mi-décembre, il est désormais possible de monter directement la falaise escarpée. En 1194 mètres de trajet, on surmonte 775 mètres de dénivelé. Soit le même dénivelé qu'avant, mais sur seulement la moitié du parcours. Cela n'est possible qu'avec une pente impressionnante de 159,4 %. On se croirait presque dans un ascenseur. Pas étonnant que le câble reliant la cabine à la corde doive mesurer 11 mètres de long, pour éviter que le téléphérique ne le touche.

La pente de la télécabine devient bien évidente dès la station de vallée. Habituellement couverte, ici elle est uniquement protégée dans la zone d'attente. Vous pensez sûrement que seuls les courageux sans vertige peuvent faire le trajet ? Rassurez-vous, ça ne donne pas l'impression d'être aussi extrême. La cabine est spacieuse et si vous vous placez au milieu, ça aide vraiment. Autre conseil, placez vous à l'avant, près de la paroi rocheuse.

Le départ du téléphérique à Stechelberg se fait depuis le toit. Pour couvrir entièrement la station, il aurait fallu un bâtiment très haut. Image: Reto Fehr

La Suisse des records Dans La Suisse des records, nous présentons les records de la Suisse. Des records mondiaux et européens, peut-être aussi une «simple» marque nationale.

Si vous n'avez pas peur du vide, vous pouvez oser jeter un œil à la profondeur près du pylône à la bordure de la falaise. Surtout pendant la descente, votre cœur peut vraiment manquer un battement lorsque vous passez au-dessus du bord et que vous regardez en bas.

Un petit coup d’oeil sur la station, située environ 600 mètres plus bas. Image: watson

Vous cherchez un peu plus d'adrénaline? Depuis la station de Mürren, la prochaine télécabine vous conduit à Birg, où vous pouvez marcher sur le «Thrill Walk» le long de la falaise, sur des grilles métalliques – une partie sur du verre ou encore sur un pont suspendu de neuf mètres de long (avec filet de sécurité). Une expérience fantastique.

Le «Thrill Walk» peut être raccourci en hiver, et après le sol en verre, vous devrez faire demi-tour avant d’avoir franchi le tunnel rampé.

En route de Grütschalp à Mürren avec vue sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau (de gauche à droite, la Jungfrau est cachée par le sapin) Image: Reto Fehr

Si vous préférez une ambiance plus tranquille, faites une randonnée de Mürren à Grütschalp. En hiver, vous emprunterez un magnifique sentier de randonnée hivernal, bien préparé et majoritairement plat, qui passe près de Winteregg. Cela dure environ 1h15 et vous aurez sans cesse des vues spectaculaires sur les montagnes avec l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau, ou Wengen de l'autre côté de la vallée.

À Winteregg ou Grütschalp, vous pourrez ensuite prendre le petit train de retour à Mürren. Ou descendre directement à Lauterbrunnen – mais là, vous manquerez la descente avec le téléphérique le plus raide du monde. Et ça, ce serait dommage.

Traduit de l'allemand par Anne Castella