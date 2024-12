Die Schilthornbahn läuft: Jetzt hat die Schweiz die steilste Seilbahn der Welt

Die Steilbahn ist Teil des Projekts «Schilthornbahn 20XX». Das Schilthorn, auch bekannt als «Piz Gloria» aus dem James-Bond-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» aus dem Jahr 1969, wird letztlich an 365 Tagen im Jahr erreichbar sein. Seit Mitte Oktober ist der Betrieb auf der obersten Sektion zwischen Birg und Schilthorn jedoch eingestellt.

Die Kabinen hängen wegen der starken Steigung an einem je elf Meter langen Arm. Die Seilbahn mit zwei Stützen und einer Geschwindigkeit von sieben Metern pro Sekunde verkehrt in einem automatischen Betrieb ohne Bahnpersonal. Kameras und Sensoren würden die ständige Überwachung garantieren, hiess es.

Die steilste Seilbahn der Welt zwischen Stechelberg und Mürren im Berner Oberland hat am Samstag den Betrieb für die Passagiere aufgenommen. Die Seilbahnfahrt mit einer Steigung von 159,4 Prozent über die senkrechten Wände der Mürrenfluh dauert nur vier Minuten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rappi bedient sich bei Fribourg und ZSC +++ Luganos Schultz hört per sofort auf

Syriens Rebellen: Planten Umsturz seit einem Jahr +++ Türkei öffnet Botschaft in Damaskus

Hallo, wichtige Frage: Was gehört (nicht) ins Raclette-Pfännli?

Israels Armee: Hamas-Kommandozentrale angegriffen + Soldaten bleiben im Winter in Syrien

So schaute die Welt dieses Jahr Pornos

Onlyfans-Star Lily Phillips will an einem Tag mit 1000 Männern schlafen

Züge halten am Bahnhof Zürich Wipkingen nach Umbau wieder

Am Bahnhof Zürich Wipkingen halten ab Sonntag wieder Züge. Zudem brausen auch wieder Fernverkehrszüge vorbei. Die SBB haben die Umbauarbeiten am Bahnhof und die Sanierung des Wipkinger Viadukts abgeschlossen, wie sie am Freitag mitteilten.