Politique

Beat Jans veut améliorer le système suisse de l'asile

Bundesrat Beat Jans spricht an einer Medienkonferenz zu den Abstimmungsergebnissen, am Sonntag, 28. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Beat Jans a pris la parole à propos du système de l'asile.Keystone

Beat Jans veut améliorer le système suisse de l'asile

Le système de l'asile, restructuré il y a six ans, a fait ses preuves. Il doit toutefois être amélioré, notamment en matière d'accélération des procédures. La Confédération, les cantons, les villes et les communes se sont fixé le but de prendre des mesures concrètes.
28.11.2025, 16:3028.11.2025, 16:43

Lors de la conférence sur l'asile vendredi, des représentants des trois échelons de l'Etat, dont le conseiller fédéral Beat Jans, ont constaté que diverses adaptations du système de l'asile sont nécessaires. Le système arrive à ses limites et perd en efficacité, particulièrement dans les moments de grande pression, selon un communiqué du Département fédéral de justice et police.

Ces acteurs ont adopté la stratégie en matière d'asile 2027. Concernant les procédures d'asile, il faut réduire rapidement le nombre de dossiers en suspens. Certaines sont plus longues que prévu, ce qui se répercute sur les cantons et les communes. Une procédure préliminaire doit être examinée.

Le système doit aussi être plus résilient, afin de mieux absorber les fluctuations. Des adaptations sont aussi à faire en matière de sécurité.

Développement suit.

(ats/acu)

