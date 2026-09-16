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Voici les dernières tendances pour les votations du 27 septembre

Les deux initiatives en votation le 27 septembre seront massivement rejetées par la population suisse. C'est ce que président deux sondages publiés ce mercredi matin.

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Les deux initiatives soumises au vote le 27 septembre sont largement rejetées. Le deuxième sondage de la SSR montre un non massif à l'initiative sur la neutralité et à celle sur l'alimentation.

Selon cette enquête de l'institut gfs.bern, l'initiative «Sauvegarder la neutralité suisse» ne recueille que 34% d'opinions favorables, contre 63% de refus. Les opinions sont de plus en plus affermies: près de 83% des personnes interrogées se disent certaines de leur choix.

L'initiative n'est soutenue que chez les sympathisants de l'UDC. Ceux-ci sont 77% à se prononcer en faveur du texte de Pro Suisse, un chiffre en recul de neuf points par rapport à il y a un mois.

L’initiative sur l’alimentation, elle, bascule dans le camp du non, alors qu'elle était encore en situation de match nul dans le précédent sondage. Désormais 64% des sondés disent rejeter le texte (+15 points) et 33% le soutiennent (- 14 points).

Seuls les sympathisants des Vert-e-s l'appuient encore, mais là aussi, le soutien s'érode (-6 points). Au PS, le oui n'est plus que relatif (49% contre 47%, -15 points) et les Vert'libéraux ont basculé dans le camp du non.

Un deuxième sondage livre des résultats similaires

Le deuxième sondage 20 Minutes/Tamedia, dont les résultats ont également été publiés ce mercredi, prévoit une issue similaire. Plus des deux tiers des Suisses disent non à l'initiative sur la neutralité et à celle sur l'alimentation.

Selon cette enquête, 68% des personnes interrogées s'opposent à l'initiative «Sauvegarder la neutralité suisse», contre 31% qui la soutiennent. Le camp du refus a gagné six points de pourcentage par rapport au précédent sondage publié il y a un mois. L'initiative n'est soutenue que chez les sympathisants de l'UDC.

L’initiative sur l’alimentation fait encore moins bien. Elle est rejetée par 69% des sondés, contre 29% qui l’acceptent. Seuls les sympathisants des Vert-e-s l'appuient.

Le sondage de la SSR a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 2 et le 9 septembre auprès de 12 916 personnes. Celui de Tamedia a été réalisé en ligne par l'institut LeeWas les 9 et 10 septembre et 12 948 personnes y ont participé. (ats)