Alain Berset est de retour en Suisse

Swiss Federal President Karin Keller-Sutter, left, welcomes Secretary General of the Council of Europe, Alain Berset, during Berset&#039;s work visit in Bern, Switzerland, Monday, October 13, 2025.
Karin Keller-Sutter et Alain Berset lors de la visite de travail de ce dernier à Berne, le lundi 13 octobre 2025.Image: KEYSTONE

Alain Berset est de retour en Suisse

L'ancien conseiller fédéral a effectué sa première visite de travail officielle en Suisse en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il a notamment rencontré Karin Keller-Sutter.
13.10.2025, 20:4913.10.2025, 20:49

Pour la première fois depuis son élection en juin 2024 à Strasbourg, Alain Berset, désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe, a réalisé sa première visite de travail officielle en Suisse dans le cadre de sa nouvelle fonction.

Hospitalisé, Alain Berset va mieux

Le Fribourgeois a notamment rencontré à cette occasion Karin Keller-Sutter, présidente de la Confédération, et Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères. Il s'est aussi entretenu avec la présidente du Conseil national Maja Riniker, le chancelier de la Confédération Viktor Rossi, ainsi que le secrétaire général du Mouvement Européen Suisse, Raphaël Bez.

La coopération entre la Suisse et le Conseil de l’Europe, en particulier s’agissant du soutien à la démocratie et des initiatives en faveur de la paix en Ukraine, était au centre des discussions, indiquent les services de Karin Keller-Sutter dans un communiqué.

Les échanges ont également permis d’évoquer les synergies entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), notamment dans la perspective de la présidence suisse e cette dernière en 2026. (ag/ats)

