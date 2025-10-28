Ils veulent interdire des poulets vendus par Migros
En août 2025, l'Observatoire du spécisme dénonçait dans une enquête les conditions d'élevage «désastreuses» des poulets à croissance rapide. L'une des souches, appelée Ross 308, serait notamment utilisée par Micarna (groupe Migros).
Face à ces accusations, Tristan Cerf, porte-parole de Migros, répondait cet été à watson: «Micarna ne communique pas d'informations relevant du secret commercial. La race de poulet choisie pour les élevages partenaires en fait partie.» Et d'assurer:
Il précisait également que la grande majorité des poulets de chair élevés en Suisse appartiennent à la race mentionnée. Par conséquent, «ce sujet concerne l’ensemble de la branche et ne se limite pas à Migros».
Conseil fédéral interpellé
Ce mardi, l'Observatoire du spécisme a déposé une pétition au Parlement demandant l’inscription dans l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) de l’interdiction de l’utilisation et de l’élevage de souches de poulets à croissance.
De plus, une interpellation, déposée par Clarence Chollet (Les Verts) et cosignée par 12 parlementaires, et une motion parlementaire déposée par Meret Schneider (Les Verts) et cosignée par 24 parlementaires, souhaite que le Conseil Fédéral se positionne sur l’utilisation des souches à croissance rapide en Suisse. Le sujet devrait être traité durant la session parlementaire de novembre.
La Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a également été sollicitée par l'Observatoire. Elle déclare «ne pas s'estimer compétente pour interdire l'utilisation de ces souches».