beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Ils veulent interdire les poulets Ross 308 vendus par Migros

Une pétition lancée au Parlement par l&#039;Observatoire du spécisme.
Une pétition a été déposée au Parlement par l'Observatoire du spécisme demandant l'interdiction d'une souche de poulet.Image: Observatoire du spécisme

Ils veulent interdire des poulets vendus par Migros

Une pétition a été remise au Parlement demandant l'interdiction des poulets à croissance rapide, dont les conditions d'élevage sont «désastreuses». Le géant orange a été épinglé dans une enquête, mais ces animaux seraient utilisés par plusieurs détaillants.
28.10.2025, 16:3628.10.2025, 17:00
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

En août 2025, l'Observatoire du spécisme dénonçait dans une enquête les conditions d'élevage «désastreuses» des poulets à croissance rapide. L'une des souches, appelée Ross 308, serait notamment utilisée par Micarna (groupe Migros).

«Cette sélection génétique n’a qu’un objectif: maximiser la rentabilité, au détriment de la santé des oiseaux. Les souches comme Ross 308 ne sont pas compatibles avec la loi fédérale sur la protection des animaux, c’est pourquoi nous demandons aujourd’hui son interdiction.»
Pia Shazar, porte-parole de l'Observatoire du spécisme.
Une enquête dénonce l&#039;utilisation supposée de la souche de poulet Ross 308 par Micarna (Migros).
Des poulets boiteux et blessés qui proviendraient d'un élevage Micarna dans le canton de Vaud, selon l'enquête de l'Observatoire du spécisme.Image: Observatoire du spécisme

Face à ces accusations, Tristan Cerf, porte-parole de Migros, répondait cet été à watson: «Micarna ne communique pas d'informations relevant du secret commercial. La race de poulet choisie pour les élevages partenaires en fait partie.» Et d'assurer:

«Nos producteurs sont des entreprises indépendantes, tenues de respecter nos standards et les exigences légales en matière de bien-être animal»
Tristan Cerf, porte-parole de Migros

Il précisait également que la grande majorité des poulets de chair élevés en Suisse appartiennent à la race mentionnée. Par conséquent, «ce sujet concerne l’ensemble de la branche et ne se limite pas à Migros».

L'article complet est à lire ici:

Les poulets Migros accusés de cacher «une sordide réalité»

Conseil fédéral interpellé

Ce mardi, l'Observatoire du spécisme a déposé une pétition au Parlement demandant l’inscription dans l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) de l’interdiction de l’utilisation et de l’élevage de souches de poulets à croissance.

De plus, une interpellation, déposée par Clarence Chollet (Les Verts) et cosignée par 12 parlementaires, et une motion parlementaire déposée par Meret Schneider (Les Verts) et cosignée par 24 parlementaires, souhaite que le Conseil Fédéral se positionne sur l’utilisation des souches à croissance rapide en Suisse. Le sujet devrait être traité durant la session parlementaire de novembre.

«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»

La Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a également été sollicitée par l'Observatoire. Elle déclare «ne pas s'estimer compétente pour interdire l'utilisation de ces souches».

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
5
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
6
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Elle n'aurait jamais dû dire ça à la RTS
Il y a des petites remarques qu'on ferait bien de garder pour soi. Comme Elisabeth Baume-Schneider, notre ministre de la santé, qui explique qu'elle n'est «pas une experte en caisses maladie» sur la RTS, à une heure de grande audience. Bravo.
Je n'ai pas pu m'empêcher de tiquer en écoutant Elisabeth Baume-Schneider au 19.30 de la RTS ce lundi. La conseillère fédérale était interrogée sur son plan de 300 millions d'économies — bienvenues — dans le domaine des coûts de la santé.
L’article