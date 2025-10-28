Une pétition a été déposée au Parlement par l'Observatoire du spécisme demandant l'interdiction d'une souche de poulet. Image: Observatoire du spécisme

Ils veulent interdire des poulets vendus par Migros

Une pétition a été remise au Parlement demandant l'interdiction des poulets à croissance rapide, dont les conditions d'élevage sont «désastreuses». Le géant orange a été épinglé dans une enquête, mais ces animaux seraient utilisés par plusieurs détaillants.

En août 2025, l'Observatoire du spécisme dénonçait dans une enquête les conditions d'élevage «désastreuses» des poulets à croissance rapide. L'une des souches, appelée Ross 308, serait notamment utilisée par Micarna (groupe Migros).

«Cette sélection génétique n’a qu’un objectif: maximiser la rentabilité, au détriment de la santé des oiseaux. Les souches comme Ross 308 ne sont pas compatibles avec la loi fédérale sur la protection des animaux, c’est pourquoi nous demandons aujourd’hui son interdiction.» Pia Shazar, porte-parole de l'Observatoire du spécisme.

Des poulets boiteux et blessés qui proviendraient d'un élevage Micarna dans le canton de Vaud, selon l'enquête de l'Observatoire du spécisme. Image: Observatoire du spécisme

Face à ces accusations, Tristan Cerf, porte-parole de Migros, répondait cet été à watson: «Micarna ne communique pas d'informations relevant du secret commercial. La race de poulet choisie pour les élevages partenaires en fait partie.» Et d'assurer:

«Nos producteurs sont des entreprises indépendantes, tenues de respecter nos standards et les exigences légales en matière de bien-être animal» Tristan Cerf, porte-parole de Migros

Il précisait également que la grande majorité des poulets de chair élevés en Suisse appartiennent à la race mentionnée. Par conséquent, «ce sujet concerne l’ensemble de la branche et ne se limite pas à Migros».

Conseil fédéral interpellé

Ce mardi, l'Observatoire du spécisme a déposé une pétition au Parlement demandant l’inscription dans l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) de l’interdiction de l’utilisation et de l’élevage de souches de poulets à croissance.

De plus, une interpellation, déposée par Clarence Chollet (Les Verts) et cosignée par 12 parlementaires, et une motion parlementaire déposée par Meret Schneider (Les Verts) et cosignée par 24 parlementaires, souhaite que le Conseil Fédéral se positionne sur l’utilisation des souches à croissance rapide en Suisse. Le sujet devrait être traité durant la session parlementaire de novembre.

La Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a également été sollicitée par l'Observatoire. Elle déclare «ne pas s'estimer compétente pour interdire l'utilisation de ces souches».