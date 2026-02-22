La police cantonale bernoise teste ses super-physionomistes



La police cantonale bernoise va lancer une phase pilote d’une année pour identifier et déployer des agents dotés d’une capacité exceptionnelle à mémoriser et reconnaître des visages.

La police bernoise Keystone

La police cantonale bernoise va lancer la phase pilote de son projet de super-physionomistes. Il s'agira de déterminer les domaines d'application des compétences de ces agents qui disposent d'une capacité hors normes à mémoriser et à reconnaître des visages.

Tous les membres de la police ont été informés de ce projet et ont eu la possibilité de s'inscrire à des tests visant à sélectionner de potentiels super-physionomistes. Cette procédure a eu lieu en janvier et février et sera suivie d'une phase-pilote d'une année.

La police veut utiliser les capacités des super-physionomistes de façon efficace et ciblée. Il pourrait s'agir par exemple des grandes manifestations, de la reconnaissance basée sur des images ou des opérations de recherche, a expliqué le Conseil-exécutif dans une réponse publiée récemment à une motion déposée par des élus bourgeois.

Récolter des indices

Dans le cadre des activités de la police, les super-physionomistes pourraient permettre d’établir des indices supplémentaires dans des enquêtes, mais ne cela correspond pas à une identification formelle. Sur le plan organisationnel, les activités de ses agents un peu particuliers seront intégrées aux structures ordinaires de la police.

La recherche montre qu'il existe des personnes qui peuvent avec très peu d'images, parfois de mauvaise qualité, donner des indications déterminantes. Dans certains cas, les super-physionomistes obtiennent de meilleurs résultats que les algorithmes des logiciels de reconnaissance faciale.

Résultats probants à Saint-Gall

L'expérience de la police cantonale saint-galloise dans ce domaine s’est révélée positive, ajoute le gouvernement bernois dans sa réponse. Les résultats présentaient un niveau élevé de concordance entre plusieurs super-physionomistes et les taux d’erreurs étaient extrêmement faibles.

Durant le projet-pilote à Saint-Gall, le travail a essentiellement consisté à visionner des images, notamment des vidéos de surveillance. Les super-physionomistes ont notamment comparé des enregistrements de braquages afin de dire s'il s'agit des mêmes auteurs. (dal/ats)