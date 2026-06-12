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Une importante panne d'électricité frappe Bienne de plein fouet

La ville de Bienne est la plus grande ville officiellement bilingue de Suisse. Les noms de rues sont indiqu�s en allemand et en fran�ais. (Photo d&#039;illustration)
Keystone

Une importante panne d'électricité frappe Bienne de plein fouet

Une importante coupure de courant touche vendredi matin plusieurs secteurs de Bienne. Les causes restent inconnues, tandis que les autorités appellent la population à éviter les ascenseurs et à débrancher les appareils électriques.
12.06.2026, 07:5012.06.2026, 07:56

Une importante coupure de courant s'est produite vendredi matin à Bienne. C'est ce qu'ont signalé les autorités vers 07h00 via le service d'alerte Alertswiss. Selon le fournisseur d'énergie local ESB, certaines parties de la ville sont touchées.

La cause et la durée de la coupure sont encore inconnues, a indiqué le canton de Berne. Il n'y a pas de danger, mais la population est priée de ne pas utiliser les ascenseurs et de débrancher les appareils alimentés par le réseau.

La population n'a pas besoin de prendre de mesures particulières, mais les habitants doivent rester là où ils se trouvent. Le fournisseur d'énergie ESB a indiqué sur son site web qu'il travaillait à la résolution du problème.

(ats/acu)

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