Voici comment aider les sinistrés de Blatten

Le pire est arrivé dans la vallée du Lötschental. On vous explique comment aider depuis chez vous les villageois qui ont tout perdu.

Le 19 mai dernier, les habitants de Blatten (VS) ont dû être évacués. La montagne au-dessus du village du Lötschental avait fortement bougé, et il fallait s'attendre à tout moment à un éboulement important. Neuf jours plus tard, ce mercredi, le scénario tant redouté s'est produit. Des masses d'éboulis se sont détachées du Petit Nesthorn, et sont tombées dans la vallée en même temps que des parties du glacier du Birch.

Les quelque trois millions de mètres cubes de pierres et de gravats ont enseveli une grande partie du village de Blatten. Les 300 habitants se retrouvent désormais sans rien. L'ensemble du village a besoin d'une aide immédiate. Et chacun peut y participer.

Les organisations caritatives classiques

La manière la plus simple de soutenir Blatten est de faire un don à une organisation humanitaire reconnue. La Croix-Rouge suisse et Caritas Suisse ont alloué ensemble 400 000 francs à Blatten. La Chaîne du Bonheur a également puisé dans son fonds pour les catastrophes naturelles en Suisse pour aider les victimes. Les trois organisations humanitaires acceptent des dons d'argent, qu'ils soient petits ou grands.

Liée à la Croix-Rouge, l'organisation de sauvetage Redog, est en outre intervenue à Blatten jeudi. Cette organisation met gratuitement à disposition des chiens de recherche de sauvetage pour la recherche de personnes disparues et se finance exclusivement par des dons.

Le fonds pour les communes de montagne

Le Parrainage suisse pour les communes de montagne a créé un fonds d'un million de francs pour Blatten. Ce fonds doit permettre les travaux de déblaiement et la reconstruction des installations publiques, ainsi qu'un soutien financier pour des projets ultérieurs.

Le président du parrainage, l'ancien conseiller aux Etats bernois Werner Luginbühl, appelle à présent l'ensemble de la population à alimenter le fonds par des dons.

Les aides financières directes

Directement après l'éboulement, la Fondation Blatten a ouvert un compte pour récolter des dons. L'utilisation des sommes récoltées sera coordonnée avec les autorités communales.

La commune dispose également de son propre compte pour récolter des aides. Si l'on souhaite apporter une aide autre que financière, comme des dons de vêtements ou un logement, il est possible de s'adresser directement à la commune de Blatten via l'adresse blatten@loetschen.ch.

D'innombrables appels aux dons en rapport avec Blatten ont également été mis en ligne sur la plateforme de crowdfunding GoFundMe. Plus de 70 000 francs ont déjà été récoltés via la plateforme de financement participatif.

Une autre possibilité d'aider directement les personnes touchées à Blatten est de passer par l'organisation Nachbarn in Not. Cette organisation, dont le siège est à Viège VS, s'engage dans la lutte contre la pauvreté dans le Haut-Valais. Si l'on fait un don avec la mention «Lötschental», les fonds seront reversés aux habitants de Blatten. (ear)

