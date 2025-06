Vidéo: watson

«Je conseille à tout le monde de passer cinq ans en prison»

Récemment condamné, Brian Keller est sorti du silence. L'aspirant boxeur défie la justice suisse.

«Je recommanderais à tout le monde de passer cinq ans en prison», déclare Brian Keller, 29 ans, dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte TikTok. L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse fait ici référence à la décision du tribunal de district de Zurich, qui l'a condamné à trois ans et neuf mois de prison.



Pour l'instant, Brian Keller reste libre. Son avocat, Thomas Häusermann, a indiqué, après le procès, que lui et son client comptaient interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Brian Keller réaffirme qu'il assume pleinement son geste, qu'il a commis pour protéger sa famille. Il ajoute également qu'il se moque de l’opinion des juges à son sujet.

Un manque de remords

Le procureur avait requis une peine de prison ferme de quatre ans et quatre mois. Finalement, le tribunal a prononcé une peine plus courte. Brian Keller a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves et incitation à la violence. En mai de l'année dernière, l'accusé avait agressé physiquement l'influenceur Skorp808, avec qui il entretenait une série de clashs publics, ponctués d'insultes et de menaces mutuelles.

Le tribunal de district de Zurich a également retenu contre notre homme son manque de remords. En ce sens, sa vidéo sur TikTok, dans laquelle il affirme «J'ai agi comme un homme d'honneur», risque d'aggraver sa situation.

En effet, depuis sa libération en octobre 2024, le ministère public de Zurich lui a imposé, parmi ses conditions, une «restriction importante de l'usage des réseaux sociaux».

Mauvais pour sa carrière

Brian Keller, qui avait entrepris une carrière de boxeur après sa sortie de prison en novembre 2023, voit désormais son avenir dans ce domaine menacé. Bien qu’il ait participé à son premier combat amateur en avril 2025, qui s'est soldé par un KO rapide en 38 secondes, son ascension vers une carrière professionnelle semble hypothéqué par la justice.

La Fédération suisse de boxe n'a pas encore délivré sa licence professionnelle, et les doutes persistent quant à sa capacité à différencier une compétition sportive d’une bagarre de rue. (jah/hde)