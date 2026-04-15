Image: shutterstock/montage

21 cantons enregistrent un bénéfice: un seul Romand dans le rouge

Seuls cinq cantons, dont le canton de Vaud, affichent un déficit pour l'année 2025. Plusieurs conseillers d'Etat appellent toutefois à ne pas se reposer sur ses lauriers.

Plus de «Suisse»

Une large majorité des cantons suisses ont présenté ces dernières semaines des comptes 2025 bénéficiaires – et souvent meilleurs que ceux projetés. Malgré cette situation, les gouvernements entendent continuer à se serrer la ceinture pour faire face aux défis futurs sans être trop dépendants des «revenus aléatoires».

Sur les 26 cantons, 21 affichent un excédent, tandis que cinq sont dans le rouge. Au niveau bénéfice, la palme revient au canton de Berne qui a enregistré un surplus de 873 millions de francs, soit 631 millions de mieux qu'attendus.

De quoi réjouir Ernst Stocker, président de la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des finances (CDF):

«Ces résultats témoignent d’une gestion globalement solide et d’une situation budgétaire favorable»

A contrario, les Grisons affichent le plus gros déficit du pays (-218,5 millions de francs). Les autorités justifient cela par le lancement d'un fond climatique et une baisse d'impôts, et expliquent aussi que les recettes du canton ne tiennent actuellement plus le rythme de ses charges.

Un seul canton romand est dans le rouge

Seul canton en Suisse romande à présenter des chiffres rouges, Vaud (-156 millions) fait toutefois mieux que le déficit budgétisé. La présidente du Conseil d'Etat, Christelle Luisier met en avant des «revenus aléatoires», en l'occurrence la distribution de bénéfices par la Banque nationale suisse (BNS) et la «bonne marche» des entreprises du canton, pour expliquer ce résultat.

Au Tessin également, le déficit, qui s’élève à 32,5 millions, s’est avéré moins élevé que le déficit budgété de 96 millions de francs.



Comme pour les Grisons, Vaud n'arrive toutefois pas à absorber la hausse des charges. Ernst Stocker prévient:

«Les comptes 2025, certes marqués par une évolution positive, révèlent aussi une progression marquée des charges. Les domaines de la sécurité sociale, de la santé ou encore de l’éducation exercent une pression croissante sur les finances cantonales»

C'est d'ailleurs le cas dans le canton de Zurich, dont Ernst Stocker est le grand argentier, qui a enregistré d'importants surcoûts dans le domaine de la santé.

Triomphe modeste

A l'image de Saint-Gall (+10,2 millions), qui présente des comptes bénéficiaires en 2025 malgré un déficit budgétisé et des chiffres rouge vif en 2024, plusieurs cantons ont enregistré des résultats meilleurs que prévu. Le président de la CDF apporte l'explication suivante:

«Ces différences s’expliquent essentiellement par des recettes supplémentaires difficilement prévisibles au moment de l’élaboration du budget. Après deux années sans distribution, la BNS a été en mesure de procéder en 2025 à une distribution qui n'a pas été intégrée dans les budgets»

La Banque nationale suisse a aussi reversé aux cantons et à la Confédération la contre-valeur d'anciens billets de banque non échangés pour un total d'environ deux milliards au total.

A cela s'ajoute une augmentation des revenus fiscaux et une bonne tenue des charges. Face à cette situation, plusieurs ministres des finances restent prudents. A Genève (+50 millions), la ministre Nathalie Fontanet a déclaré que l'excédent 2025 est à considérer comme «un effet d'aubaine et non comme un acquis».

Son de cloche similaire dans le Jura (+0,4 million) et à Neuchâtel (+57,6 millions) . Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge des finances neuchâteloise, déclare:

«L'impact des droits de douane américain se fera ressentir en 2026 au niveau fiscal. Les entreprises ont très peu de visibilité en raison des nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques»

Son homologue jurassienne Rosalie Beuret Siess parle elle de comptes jurassiens «sous pression, mais aussi sous contrôle».

Possible changement à court terme

Le ton est un peu plus bravache en Valais (+3,9 millions) où la conseillère d'Etat Franziska Biner s'est félicitée de la santé financière «robuste» du canton. Autre motif de satisfaction, aucun prélèvement n'a dû être effectué dans le fonds de compensation des fluctuations de recettes ni dans la réserve de politique budgétaire.

Pour le ministre fribourgeois des finances, Jean-Pierre Siggen, «les comptes sont bons». Au point d'intégrer un renforcement «substantiel», avec 95 millions, de la provision en vue d’un assainissement financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

Le directeur de la CDF Ernst Stocker estime toutefois que l'avenir des finances cantonales reste brumeux.

«Dans un contexte marqué par de grandes incertitudes, des changements peuvent survenir à très court terme et avoir des conséquences potentiellement lourdes sur les finances publiques. De plus, les finances cantonales sont confrontées à des défis structurels, et les dépenses ne cessent d'augmenter»

(ats/tam)