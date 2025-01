Un éboulement massif est en cours près du plus haut sommet de Suisse

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Selon 20 Minuten, des météorologues locaux attribuent cet éboulement aux températures anormalement élevées et au faible enneigement de la région. La fonte du permafrost pourrait également avoir contribué à l’instabilité de la zone. Le massif du Monte Rosa n’en est pas à son premier épisode de ce type: au printemps 2024, un autre éboulement significatif avait déjà été signalé. (adapt. jah)

Des causes climatiques préoccupantes

L’éboulement, survenu de nuit près de la Pointe Dufour, le plus haut sommet de Suisse, juste en dessous du glacier Belvédère, a déclenché une alerte dans la région. Luca Tondat appelle à la prudence: «Ne vous aventurez pas vers l’Alpe Pedriola dans les prochains jours. Les effondrements continuent.»

Un éboulement s’est produit sur le versant italien du Mont Rose, selon des informations rapportées ce week-end. Luca Tondat , sauveteur alpin, a publié sur Instagram et Facebook des vidéos aériennes capturées par drone, montrant ce qu’il décrit comme ««un détachement massif toujours en cours».

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Vous êtes tous capables de tenir vos résolutions (et c'est la science qui le dit)

Beaucoup de personnes aimeraient changer un trait de leur personnalité. Une étude de l’Université de Zurich montre que c’est possible et explique même ce qu’il faut faire pour y parvenir.

«Reste comme tu es!»: voilà ce qu'on lit souvent sur les cartes de vœux. Mais il y a léger problème: deux personnes sur trois ne souhaitent pas rester telles qu’elles sont. Certaines veulent devenir plus organisées, fiables et disciplinées. D’autres souhaitent être moins stressées, ou encore plus sociables, affirmées ou ouvertes aux nouveautés.