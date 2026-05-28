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Catastrophe naturelle

Blatten n'oublie pas

epa12985917 The massive landslide and debris field caused by the collapse of the Birch Glacier, which unleashed tons of rock and ice into the Loetschental valley, pictured one year after the landslide ...
Le lac qui s'est formé il y a une année à Blatten est toujours là.Keystone

Blatten n'oublie pas

Le village haut-valaisan commémore ce jeudi la catastrophe qui l'a englouti il y a maintenant un an. Population, représentants politiques et médias seront sur place
28.05.2026, 05:5628.05.2026, 07:23

C'était il y a un an: le 28 mai 2025, le glacier du Birch se détachait sur Blatten, engloutissant la majeure partie du village haut-valaisan. Jeudi, autorités communales et habitants commémorent cette journée, au cours de laquelle un homme a perdu la vie.

La coulée de boue trouve désormais sa place dans le paysage montagneux du Lötschental. Tout comme le petit Nesthorn amputé, elle surplombe la vallée, qu'elle recouvre de brun.

Voici à quoi ressemble Blatten un an après 👇

Vidéo: watson

Le lac qui s'est formé il y a une année est, lui aussi, toujours là. Le bleu turquoise encercle quelques maisons encore sous toit. Le reste du patrimoine – individuel et collectif – a été emporté par l'éboulement.

Des centaines de vies sauvées

Les quelque dix millions de mètres cubes de roches, de gravats et de glace ont changé le visage du lieu et des habitants en quelques dizaines de secondes seulement. Ordonnée quelques jours avant la catastrophe, l'évacuation a permis de sauver quelques centaines de vie.

Seule victime du drame, l'homme de 64 ans retrouvé décédé le 24 juin était porté disparu depuis l'effondrement du glacier. Il avait été retrouvé dans la région de Tenmatten, en dehors de la zone évacuée, après d'importantes opérations de recherche, fragilisées par l'instabilité du cône d'éboulis.

Un flyer «minable et irrespectueux» choque Blatten

Une année après, il n'est pas question d'oublier. Population, représentants politiques et médias ont rendez-vous jeudi après-midi sur le territoire sinistré. Cette fois, reconstruction rime avec commémoration. (jzs/ats)

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