L'effondrement du glacier de Birch a secoué le Valais. Une étude commandée en 2022 par le canton expose 89 sites où de potentiels éboulements pourraient se produire. Keystone

«Cela ne devait pas être rendu public»: 89 instabilités menacent le Valais

Une étude expose les dangers de forts éboulements qui pourraient se produire dans de nombreuses régions du Valais. Le futur chef de section des dangers géologiques au canton nuance les risques.

Jusqu'à 1 million de mètres cubes de roche pourraient s'effondrer sur l'entrée du Grand Saint-Bernard. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport établi en 2022 et dévoilé par le TagesAnzeiger. L'étude, menée par le bureau Geoformer et l'institut SLF, liste 89 «instabilités» en Valais qui sont menacés d'éboulements important à cause du réchauffement du permafrost.



Commandée par le canton du Valais, l'enquête pointe des régions comme le Val d'Illiez, le Pays du Saint-Bernard (la région d'Orsières), la Vallée de Saas ou encore Täsch. Voici plusieurs zones à risque dans le Valais romand:

Gendarme de Sélaire (Val d'illiez)

Dents de la Chaux (Champéry)

Grand Ruan (Salvan)

Clochers du Portalet (Orsières)

Grand Clocher des Planereuses (Orsières)

Petite Pointe des Planereuses (Orsières)

Tour Noir (Orsières)

Bivouac du Dolent (Orsières)

Mont de la Fouly (Liddes)

Pointe des Six Niers (Orsières)

Dent de Pro (Bourg-Saint-Pierre)

Bec des Rosses (Val de Bagnes)

Col de Chassoure

Tête de Barmes (Conthey)

Col du Vasevay (Val de Bagnes)

La Maya (Mont Noble)

Corne de Sorebois (Anniviers)

Arête de Sorebois (Anniviers)

Un aperçu des différentes zones potentiellement à risque et exposées à des éboulements importants. Image: dr

Interrogé par Le Nouvelliste, Guillaume Favre-Bulle, le futur remplaçant de Raphaël Mayoraz comme chef de section des dangers géologiques à l’Etat du Valais, nuance:

«Ces résultats sont d’ordre indicatif, il n’était pas prévu de les rendre publics»

Guillaume Favre-Bulle décrit les méthodes utilisées. «Les chercheurs ont la plupart du temps travaillé sur la base de modèles numériques de terrain et des images aériennes.» Dans les colonnes du Nouvelliste, le futur responsable pointe la qualité du travail effectué tout en assurant que celui-ci doit être précisé sur le terrain:



«Sortie de ce contexte, cette étude ne peut que susciter des inquiétudes et des polémiques au vu de son aspect trop expérimental»

Ainsi, selon Guillaume Favre-Bulle, les résultats sont optimistes pour certaines régions alors que, dans d'autres cas, le danger est «gravement surestimé». Et de préciser:

«A aucun moment ces résultats n’étaient prévus pour prendre des décisions au niveau d’un village» Guillaume Favre-Bulle dans Le Nouvelliste

Tout en rappelant que des événements comme Blatten sont rares et que le canton souhaite étudier de près le réchauffement climatique, l'expert affirme:



«Les Valaisans doivent se rappeler que vivre à la montagne implique une exposition aux risques naturels qui ne peut pas être complètement neutralisée.»

(svp)