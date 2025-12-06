La manifestation au pied de la cathédrale de Fribourg a réuni 30 000 personnes. Keystone

Saint Nicolas a cité Nekfeu et pris son bain de foule

Samedi à Fribourg, le saint patron des enfants est apparu devant 30 000 personnes réunies au pied de la cathédrale.

Plus de 30 000 personnes ont fêté, samedi à Fribourg, Saint Nicolas et son cortège. Dans son discours, prononcé depuis la terrasse de la cathédrale, l'évêque de Myre a délivré son message de paix et écorné, dans l'actualité locale, l'assainissement financier de l'Etat.

«Mes biens chers enfants», a entamé Saint Nicolas en s'adressant à la foule. Il a relevé:

«Mon cœur déborde de joie en vous voyant au pied de ma chère cathédrale! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce voyage a été long»

Le saint était entouré des pères fouettards ainsi que des deux saintes patronnes de la Ville, Sainte Barbe et Sainte Catherine.

Saint Nicolas a évoqué les primes maladie ou le centenaire de la naissance de l'artiste Jean Tinguely. La paix dans le monde est revenue comme chaque année. «Tant de guerres, tant de voix qui se taisent. Même la Suisse, pourtant si fière de sa neutralité, n’a pas toujours trouvé les mots pour encourager la paix», a-t-il confié.

Et de citer le rappeur français Nekfeu:

«Le monde est à nous, même si on vient d’en bas, on construit des ponts, pas des murs entre nos bras»

Il a noté:

«Moi, saint patron des enfants, j’ai failli envoyer mes pères fouettards au Conseil d’Etat pour leur rappeler notre tradition humanitaire. Pan pan sur les fesses ou plutôt paf, paf!»

Le discours n'a pas manqué le plan d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) du canton, qui devrait être soumis au peuple en avril. «On coupe ici, on supprime là, on économise partout... PAFE?», s'est-il exclamé. «Plutôt une grosse baffe. Il serait temps d’offrir aux décideurs un dictionnaire ouvert à la page 'solidarité'!».

Comme les années précédentes, le spectacle n'était pas seulement dans les rues et aux abords de la cathédrale: l’écran géant installé sur la place de l’Hôtel-de-Ville et la diffusion à La Télé ont permis aux Fribourgeois, et à d'autres ailleurs, qui ne pouvaient se rendre sur place, de suivre en direct l'allocution et le cortège.

Celui-ci, justement, s'est élancé dès 17h00 depuis le collège St-Michel, avec Saint Nicolas, un étudiant issu de ce dernier, assis sur son fidèle âne Balou, et la distribution de biscômes le long du trajet. Le convoi officiel est arrivé à la cathédrale Saint-Nicolas une heure plus tard pour le traditionnel discours d'une petite demi-heure.

L’ouverture des festivités, vendredi, placées sous le signe de la joie et de l’enfance, a été célébrée par Sainte Barbe et Sainte Catherine, avec les fifres et le choeur St-Michel. A l’issue de la représentation, thé et marrons chauds ont été offerts à la population, prolongeant une ambiance «chaleureuse et conviviale».

Le marché du Bourg, et sa nouvelle zone au pied de la cathédrale, a accueilli stands et artisans. Les animations pour enfants et le marché organisés sur le site du collège Saint-Michel ont «enchanté» petits et grands, a indiqué la Ville de Fribourg. Tout comme les «rendez-vous musicaux», organisés par L'Accroche-Chœur.

Pour les plus curieux, le jeu de piste «où est donc passée la crosse de Saint Nicolas?» a proposé une aventure ludique. L'objet d'origine du patron de la ville, dérobé depuis plus de deux ans, reste pour l'heure introuvable. Une réplique a été sculptée et posée jeudi sur la statue de l'évêque de Myre sur le porche de la cathédrale.

Les deux journées ont été soutenues par plus de 250 bénévoles, dont de nombreux collégiennes et collégiens. Du côté des escaliers du collège, les lanternes ont été réalisées cette année par les élèves de l'école des Rochettes à Villars-sur-Glâne et les participants au passeport vacances d'automne de la ville de Fribourg.

La fête se poursuivra dimanche, avec la journée des familles dès 10h00. Celle-ci proposera de nombreuses surprises: ateliers, puzzle, fresque participative et chasse aux biscômes. Elle est organisée par la bibliothèque et ludothèque MEMO. Samedi, Ville et Agglomération ont offert les transports publics dans les zones 10 et 11. (ats)