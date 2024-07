Le Valais se prépare à de nouvelles intempéries samedi soir

Le canton du Valais réitère et renforce ses appels à la prudence face aux nouveaux risques induits par les pluies attendues dans la soirée samedi. Il passe du niveau de pré-alerte à celui d'alerte.

Les précipitations attendues dès samedi midi, couplées à l’importante fonte des neiges et à des sols toujours saturés en eau, risquent de provoquer des glissements de terrains. La Chancellerie redoute également des effondrements de berges, des débordements et des laves torrentielles le long des cours d’eau latéraux et une nouvelle crue du Rhône.

Les prévisions laissent penser que les hausses de niveaux attendues ne seront pas aussi marquées que celles du week-end passé. L’Organe cantonal de conduite (OCC) a toutefois décidé de passer au niveau d’alerte pour les cours d’eau latéraux et le Rhône à l’attention des états-majors de conduite des communes, sur tout le territoire du canton. Le but est de se préparer à faire face à toute éventualité.

L’OCC demande à la population de ne surtout pas s’approcher des cours d’eau, de ne pas stationner sur les ponts, de limiter ses déplacements, de renoncer à filmer ou photographier les événements et de se conformer strictement aux ordres des autorités.

Inondations locales

De son côté, le portail des dangers naturels de la Confédération prédit samedi matin un risque important de précipitations et d'orages dans certaines parties de la Suisse. Sont également attendues des fortes pluies dans la partie est du canton de Vaud, dans le sud du Tessin et dans certaines parties des Grisons.

De nouvelles évacuations sont en cours au Tessin.

Les experts prévoient jusqu'à 130 litres de pluie par mètre carré au Tessin et dans certaines régions des Grisons. Les précipitations seront moins importantes en Valais et dans le canton de Vaud. Le danger est de niveau 3, ce qui signifie des inondations locales sont possibles. Des glissements de terrain peuvent également se produire sur les pentes raides. (vz/ats)