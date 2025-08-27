assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Situation financière «tendue» pour les CFF

Les difficult
Les CFF sont en proie à des difficultés financières (image d'illustration).Keystone

Situation financière «tendue» pour les CFF

Les CFF enregistrent un résultat en demi-teinte au premier semestre. La compagnie ferroviaire fait notamment part d'un endettement «élevé».
27.08.2025, 09:3027.08.2025, 09:55
Plus de «Suisse»

La situation financière des CFF est toujours tendue. Le bénéfice s'élève à 48 millions de francs au premier semestre, soit trois millions de moins qu'à la même période en 2024. Le trafic marchandises, en difficulté, est l'une des raisons de ce résultat en demi-teinte.

La situation financière reste «tendue» et l'endettement demeure «élevé», indiquent les CFF mercredi dans un communiqué. Des coûts d'entretien élevés et la baisse des recettes du trafic marchandises ont grevé le résultat semestriel, ajoute la régie.

Les CFF mènent des discussions avec Virgin pour une nouvelle liaison

Des liaisons de trafic combiné de marchandises ont été supprimées cette année en raison d'un fort déficit. Des postes ont aussi été biffés. Les CFF disent en outre devoir investir davantage dans l'entretien des infrastructures au vu de la hausse du nombre de personnes prenant le train.

Un peu plus de 1,4 million de personnes ont utilisé chaque jour ce moyen de transport au premier semestre 2025, soit 4,8% de plus qu'à la même période l'année dernière. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
15
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Enquête pour fraude dans la course au Conseil d'Etat jurassien
Une instruction a été ouverte pour fraude électorale dans le Jura. De possibles irrégularités dans les parrainages du ministre Martial Courtet seraient en cause.
Le Ministère public jurassien a ouvert mardi une instruction contre inconnu pour fraude électorale. Le journal satirique La Torche a fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat au gouvernement Martial Courtet.
L’article