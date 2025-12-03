Les CFF remplacent les trains à deux étages de première génération du RER zurichois: le vendredi 7 novembre 2025, ils ont passé commande de 116 nouveaux véhicules auprès du constructeur Siemens Mobility. Keystone

Ce méga-contrat des CFF ne passe pas auprès des Suisses

Le sondage montre un soutien minimal au contrat Siemens, alors que les CFF assurent avoir choisi l’offre la plus avantageuse financièrement.

Le contrat attribué par les CFF à l'entreprise allemande Siemens ne convainc pas les Suisses. Selon un sondage publié mercredi, deux tiers (65%) des quelque 11 000 personnes interrogées affirment qu'elles ne soutiennent «pas» ou «plutôt pas» ce contrat de plusieurs milliards.

Seuls 28% ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à la question posée par les chercheurs de l'institut Leewas pour le compte de Tamedia et 20 Minutes. L'enquête a été menée du 27 au 30 novembre.

Procédure judiciaire

Les CFF ont annoncé le 7 novembre avoir attribué à Siemens Mobility ce marché de 2,1 milliards de francs pour 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et en Suisse romande pour le RER Vaud et le RE33 Martigny (VS)-Annemasse. Le marché comprend ainsi une option pour 84 véhicules supplémentaires, ce qui porterait le total à 3,6 milliards.

Stadler Rail a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision des CFF. L'ancienne régie fédérale se défend en assurant que le groupe allemand a fait la proposition la plus avantageuse. (jah/ats)