Ce méga-contrat des CFF ne passe pas auprès des Suisses
Le contrat attribué par les CFF à l'entreprise allemande Siemens ne convainc pas les Suisses. Selon un sondage publié mercredi, deux tiers (65%) des quelque 11 000 personnes interrogées affirment qu'elles ne soutiennent «pas» ou «plutôt pas» ce contrat de plusieurs milliards.
Seuls 28% ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à la question posée par les chercheurs de l'institut Leewas pour le compte de Tamedia et 20 Minutes. L'enquête a été menée du 27 au 30 novembre.
Procédure judiciaire
Les CFF ont annoncé le 7 novembre avoir attribué à Siemens Mobility ce marché de 2,1 milliards de francs pour 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et en Suisse romande pour le RER Vaud et le RE33 Martigny (VS)-Annemasse. Le marché comprend ainsi une option pour 84 véhicules supplémentaires, ce qui porterait le total à 3,6 milliards.
Stadler Rail a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision des CFF. L'ancienne régie fédérale se défend en assurant que le groupe allemand a fait la proposition la plus avantageuse. (jah/ats)