Les CFF ont attribué à Siemens Mobility un contrat de 2,1 milliards pour de nouveaux trains. Keystone

CFF contre Stadler: «l'avance de Siemens était claire»

Les CFF se défendent après le recours de Stadler Rail devant le Tribunal administratif fédéral. Il assurent que l'offre la du constructeur allemand était la «plus avantageuse».

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) prennent acte du recours déposé par Stadler Rail devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier a vu son concurrent Siemens être choisi pour le contrat de 2,1 milliards de francs pour 116 trains à deux étages. Les CFF assurent que l'allemand a proposé une meilleure offre.

Alors que Stadler Rail soutient que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'est que de 0,6%, celle-ci «ne concerne que les coûts d'investissement», assurent les CFF dans un communiqué vendredi. Sur une durée de 25 ans, l'écart entre les propositions des deux groupes s'élève à «plusieurs centaines de millions» de francs, «ce qui représente une économie pour les contribuables» dans le domaine du transport régional ajoutent les CFF, sans toutefois chiffrer le montant exact.

L'offre de Siemens s'est montrée la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).

Les CFF assurent comprendre la déception de l'entreprise alémanique, tout en insistant avoir respecté les règles des marchés publics. Toutes les entreprises ayant soumis leur offre «ont accepté les critères et exigences» de l'appel d'offres.

Siemens Mobility, dont le siège est en Suisse, a soumis l'offre la «plus avantageuse» et a donc remporté le marché. L'attribution ne s'est pas jouée à peu selon les CFF: «l'avance de Siemens Mobility était claire».

Les CFF regrettent le retard engendré par ce recours et ne peuvent pas estimer sa durée. La livraison des rames est prévue initialement à partir de 2031. (jzs/ats)