en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

CFF contre Stadler: «l'avance de Siemens était claire»

HANDOUT - Die SBB ersetzt die Doppelstockzuege der ersten Generation der Zuercher S-Bahn: Sie hat am Freitag, 7. November 2025, den Auftrag fuer 116 neue Fahrzeuge an den Hersteller Siemens Mobility v ...
Les CFF ont attribué à Siemens Mobility un contrat de 2,1 milliards pour de nouveaux trains.Keystone

CFF contre Stadler: «l'avance de Siemens était claire»

Les CFF se défendent après le recours de Stadler Rail devant le Tribunal administratif fédéral. Il assurent que l'offre la du constructeur allemand était la «plus avantageuse».
28.11.2025, 12:4228.11.2025, 12:42

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) prennent acte du recours déposé par Stadler Rail devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier a vu son concurrent Siemens être choisi pour le contrat de 2,1 milliards de francs pour 116 trains à deux étages. Les CFF assurent que l'allemand a proposé une meilleure offre.

Alors que Stadler Rail soutient que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'est que de 0,6%, celle-ci «ne concerne que les coûts d'investissement», assurent les CFF dans un communiqué vendredi. Sur une durée de 25 ans, l'écart entre les propositions des deux groupes s'élève à «plusieurs centaines de millions» de francs, «ce qui représente une économie pour les contribuables» dans le domaine du transport régional ajoutent les CFF, sans toutefois chiffrer le montant exact.

Le choix polémique des CFF finit devant la justice

L'offre de Siemens s'est montrée la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).

Les CFF assurent comprendre la déception de l'entreprise alémanique, tout en insistant avoir respecté les règles des marchés publics. Toutes les entreprises ayant soumis leur offre «ont accepté les critères et exigences» de l'appel d'offres.

Siemens Mobility, dont le siège est en Suisse, a soumis l'offre la «plus avantageuse» et a donc remporté le marché. L'attribution ne s'est pas jouée à peu selon les CFF: «l'avance de Siemens Mobility était claire».

Les CFF refusent d'acheter des trains suisses: ce que ça cache

Les CFF regrettent le retard engendré par ce recours et ne peuvent pas estimer sa durée. La livraison des rames est prévue initialement à partir de 2031. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Condamné à 9 ans de prison pour son comportement envers les femmes
Le tribunal cantonal valaisan a condamné un Roumain à 9 ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol. L'homme a écopé d'une peine d'un an supérieure à celle rendue en première instance et a vu son expulsion du territoire suisse pour 15 ans confirmée.
Comme en première instance, l'homme établi dans le Valais central a été reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues. Cette dernière infraction a eu lieu dans son cadre professionnel d'infirmier. Le Tribunal cantonal (TC) a donné raison à l'accusé dans un seul cas, les faits n'étant pas suffisamment définis.
L’article