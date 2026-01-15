Les nouvelles rames pour Copenhague. image Siemens/Stadler

En conflit pour un contrat CFF, Siemens et Stadler s'allient à l'étranger

En Suisse, Stadler conteste farouchement l'attribution d'un contrat CFF juteux à l'entreprise allemande Siemens. Mais dans le même temps, les deux constructeurs ont remporté ensemble un appel d'offres à plus de 2,5 milliards de francs au Danemark. Décryptage.

Thomas Griesser Kym / ch media

Un consortium réunissant les constructeurs Stadler et Siemens livrera au moins 226 trains entièrement automatisés aux chemins de fer danois (DSB) pour le réseau express régional de Copenhague. Valeur du matériel roulant et de la maintenance globale sur 30 ans: 23 milliards de couronnes danoises environ, soit 2,76 milliards de francs suisses. La DSB mise sur une première mise en circulation en 2032, soit environ deux ans plus tard que prévu.

Dans l'appel d'offres, Stadler et Siemens ont remporté la mise face à leurs deux concurrents, le français Alstom et l'espagnol CAF. Les lauréates refusent pour l'instant de dévoiler la répartition en interne de la commande.

«Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce contrat» Jürg Grob, porte-parole de Stadler

Le consortium communiquera davantage de détails après la signature définitive. Avant cela, il reste l'expiration du délai de dix jours pendant lequel les perdants peuvent contester l'attribution du marché.

De partenaires à concurrents

Le futur matériel roulant comprend des trains de 56 mètres. Ils se composent eux-mêmes de quatre voitures avec chacune 156 places assises. On peut coupler jusqu'à trois de ces trains, et leur faire atteindre les 120 km/h. Ils doivent remplacer des trains anciens et circuler sans conducteur grâce au nec plus ultra de l'automatisation, le GoA 4.



Seul le centre de contrôle pourra alors intervenir dans l'exploitation. La DSB prévoit l'automatisation totale du réseau de banlieue de Copenhague, long de 170 kilomètres, dès 2040. Cette modernisation devrait s'accompagner d'une hausse de la cadence.

Selon Jürg Grob toujours, le recours de Stadler auprès du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall contre l'attribution du dernier gros contrat des CFF à Siemens (116 trains à deux étages pour plus de 2 milliards) n'impacte en rien la coopération des deux géants pour ce projet. Le porte-parole affirme que le recours ne vise pas l'autre société, mais bien l'évaluation des offres par les CFF.



Stadler et Siemens forment régulièrement des consortiums, par exemple pour le nouveau matériel roulant du RER berlinois ou la modernisation du métro de Lisbonne.

Au printemps 2024, Siemens avait déjà reçu une première commande de la DSB et de l'opérateur ferroviaire danois Banedanmark (BDK). La société allemande fournira des unités embarquées pour les 226 trains pour un montant de 270 millions d'euros. Elle équipera aussi les lignes de nouveaux signaux numériques ainsi que deux dépôts ferroviaires de centres de communication pour le système radio.

Traduit et adapté par Valentine Zenker