Pourquoi les CFF n'alertent pas quand un train de marchandises surgit en gare

En Suisse, sauf exception, les passages de trains lancés à vive allure et qui ne s'arrêtent pas en gare ne font pas l'objet d'annonces aux haut-parleurs. Risqué pour les voyageurs sur les quais? Exemple lundi matin à Neuchâtel. Vous avez un avis? Notre sondage.

Lundi matin 11 août, gare de Neuchâtel, voie 3, dans l’attente de l’ICN de 8h03 pour Lausanne. Le quai est bien rempli, sans être bondé. Vacances obligent. Les usagers – pendulaires, touristes, militaires – patientent, l’ouïe dégagée ou occupée par des écouteurs. Soudain, voie 3 toujours, déboule à vive allure, côté est, un train de marchandises composé de wagons-citernes. Il ne fait que passer en gare. On l’a à peine entendu venir. La surprise est totale. Aucune annonce aux haut-parleurs n’a été faite pour prévenir les voyageurs présents sur le quai de son passage. Ce n’est pas la première fois que cela se produit en gare de Neuchâtel. Ni ailleurs.

Attention à l'effet de souffle

Petite frayeur rétrospective: et si je m'étais tenu plus près de la bordure du quai? Et si, équipé d’une valise à roulettes, j’avais, à ce moment-là, décidé de dépasser, certes imprudemment, un voyageur par l’extérieur du quai plutôt que par l’intérieur? Et si, accompagné d’enfants, l’un d’eux s’était approché trop près de cette fameuse bordure? Dès 80 km/h, la vitesse des trains passant par la gare de Neuchâtel sans s'arrêter étant de 90 km/h maximum, un train produit un effet de souffle. Autrement dit, un tourbillon d’air, synonyme de possible danger pour les voyageurs qui n'auraient pas observé la distance de sécurité sur le quai.

Il suffit d’être attentif aux annonces des haut-parleurs, dira-t-on. Justement, si les entrées en gare des trains de voyageurs font bien l’objet d’annonces aux haut-parleurs, comme celle de l’ICN de 8h03 à Neuchâtel, la règle en vigueur aux CFF – il y a des exceptions – n'en prévoit pas pour signaler les passages des trains ne marquant pas l’arrêt.

C’est ce qu’explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole de la régie fédérale, joint par watson au sujet du train de marchandises évoqué plus haut:

«Les quais de gares et les installations publiques des CFF sont considérées comme sûres et ne nécessitent pas d'annonces haut-parleurs avant le passage d'un train. Ces annonces sont diffusées uniquement dans quelques rares gares où la largeur des quais n'a pas encore été revue. Il n'y a donc pas besoin d'effectuer des annonces en gare de Neuchâtel. De telles annonces sont toutefois faites lors d'événements exceptionnels générant des foules importantes sur les quais (festivals, etc.).» Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

En France, les passages de trains en gare ne marquant pas l’arrêt font l’objet de l’annonce suivante: «Voie 1 (s’il s’agit de la voie 1), attention au passage d’un train.»

«Cela s’inscrit dans un plan de prévention des accidents en gare» Margot Michelin, attachée de presse à la SNCF, sollicitée par watson

Sur son site, la SNCF fait état de dix accidents mortels et de deux blessés grave en gare en 2022. Une position trop proche du quai fait partie des raisons de ces accidents.

En Suisse, en 2023, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé huit blessés graves (zéro mort) parmi les usagers des transports ferroviaires, CFF et autres. Sur les huit, l'un l'a été en raison d'un contact avec du matériel roulant en mouvement – ni l'OFS ni les CFF n'étaient en mesure de fournir plus de précisions à ce propos.

Alors oui, pas d’accidents, c'est certain, si l’on respecte la distance de sécurité. En Suisse, elle est de 1,20 mètre*, à compter de la bordure du quai et elle est signalée par des lignes blanches en relief, par ailleurs destinées aux personnes malvoyantes. Mais l’on ne fait pas toujours suffisamment attention, et il est presque impossible de ne pas mordre sur la «zone interdite» lorsque les quais sont envahis de monde.

Pourquoi ?

Puisque les annonces faites aux haut-parleurs avant l’entrée des trains marquant l’arrêt en gare participent de la sécurité des voyageurs en attente sur les quais, pourquoi ne pas en faire aussi pour les trains uniquement de passage et roulant vite, parmi eux des intercités, plus silencieux et plus rapides encore que les convois de marchandises?



*Mesure prise en gare de La Neuville (BE). Le service de communication des CFF n'était pas en mesure de fournir une réponse définitive à ce sujet, en raison de l'absence de la personne pouvant donner cette information.