Le réseau Léman Express dessert plus de 40 gares du bassin genevois. keystone

Les CFF mettent le paquet sur ces lignes romandes

Face à la forte affluence du Léman Express, l'ex-régie fédérale veut augmenter la capacité du réseau et lance un appel d'offres pour 25 nouvelles rames. Montant estimé de l'investissement: un demi-milliard de francs.

Mis en service 2019, le Léman Express transporte plus de 70 000 voyageurs par jour dans le bassin genevois. Une forte affluence qui pousse les CFF à revoir à la hausse la place dans les trains.

Dans un communiqué, la compagnie ferroviaire indique avoir lancé le 27 mai dernier un appel d'offres public pour 25 nouvelles rames plus capacitaires. Le montant du marché est évalué à plus d’un demi-milliard de francs suisses.

Plus d'espace et de places assises

Les nouveaux trains seront mis en service au plus tôt en 2032. Ils viendront s'ajouter aux 17 rames Régiolis et aux 23 rames Flirt déjà en fonction.

Ils offriront, à longueur égale, 40 % de places assises en plus ainsi que davantage d’espace pour les vélos, les bagages et les poussettes. Des prises de courant sont également prévues en 1re et en 2e classes.

Les trains seront homologués pour circuler en Suisse aussi bien qu'en France. (jzs)